Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

Kergejõustik
Taivo Mägi
Taivo Mägi Autor/allikas: ERR
Kergejõustik

Soomlasest tõkkejooksu juunioride maailmameister Heidi Salminen kaalub liitumist Mägide treeninggrupiga.

Eesti kergejõustikutreenerid on viimase aasta jooksul pälvinud üha rohkem soomlaste tähelepanu. Eelmisel sügisel alustas mitmevõistleja Saga Vanninen koostööd olümpiavõitja Erki Noolega ning mullu EM-il pronksi pälvinud odaviskaja Oliver Helander kolis hiljuti Magnus Kirdi käe alla.

Nüüd vaatab Eesti poole 21-aastane Salminen, kes peab läbirääkimisi Taivo ja Anne Mägi treeninggrupiga. Salmineni isa Timo kinnitas Yle-le, et esimene kontakt Mägi perekonnaga on loodud.

"Algatus tuli Heidilt endalt ja otsus peaks sündima üsna pea," kommenteeris suusatreenerina tuntud Timo Salminen. "Kui meil Soomes ei ole piisavalt treenereid, siis kust see teadmine peaks meie metsade vahele tulema, kui sportlased seda ise mujalt ei otsi."

Heidi Salminen tuli 2021. aastal Nairobis 400 meetri tõkkejooksus juunioride maailmameistriks isikliku rekordi 56,94-ga. Viimastel hooaegadel on ta kimpus olnud erinevate vigastustega.

Salminen treenis kuni 2023. aastani endise olümpiafinalisti Tuija Helanderi juhendamisel. Seejärel siirdus ta Austriasse Viola Kleiseri juurde, ent koostöö hiljuti katkes, sest Kleiser lõpetas treeneritöö, et võtta vastu pakkumine Austria olümpiakomiteelt.

Toimetaja: Henrik Laever

