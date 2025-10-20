Kirdist sai Soome odavisketähe treener

28-aastane Helander ütles esmaspäeval YLE-le, et saatis mõni nädal tagasi Kirdile sõnumi ning käis eelmisel nädalal Tallinnas koostööd paika panemas.

"Eesolev koostöö on väga põnev. Magnus oli oma karjääri lõpuni maailma tipus ja usun, et ta annab mulle uue perspektiivi ja motivatsiooni," ütles Helander. "Meil on sarnane viskamisstiil, saame jõudu jalgadest. Ma olen tehnika viimastel aastatel kaotanud ja usun, et Magnus saab mind sellega aidata."

Helander kerkis pildile 2018. aastal, kui ta 21-aastaselt 88.02 viskas. Soomlase karjääri tipphetk tuli mullu Roomas toimunud EM-il, kui ta 85.75-ga pronksi võitis. Pariisi olümpial saavutas ta 82.68-ga üheksanda koha, aga tänavu ei pääsenud soomlane Tokyo MM-il lõppvõistlusele.

"Pärast Pariisi olümpiat oli mul pimedam periood, aga motivatsioon on naasnud ja tahaksin taas areneda ja treenida," sõnas Helander. "Mul ei olnud sellist tunnet vähemalt aasta aega. Aga nüüd tunnen, et tahan jälle oda visata ja tähtsatel võistlustel kõrgeid kohti võtta. Loodan veel tiitlivõistlustelt medaleid võita."

Helanderi sõnul oli Kirt tema esimene valik ning Taanis elav soomlane plaanib igal kuul nädala või kaks Tallinnas elada ja treenida. "Me ei ole veel eesmärkidest rääkinud. Mul on mõistagi oma eesmärgid, tean, mida saavutada tahan," sõnas Helander.

Tema karjääri tippmark pärineb 2022. aasta suvest, mil soomlane oda 89 meetri ja 83 sentimeetri kaugusele lennutas. Läbi aegade parima vasakukäelise viskaja isiklikule rekordile (90.61 m) jääb see 78 sentimeetriga alla.