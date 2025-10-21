X!

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

Kergejõustik
Foto: Karli Saul
Kergejõustik

Endisest tippsportlasest Magnus Kirdist sai mullu EM-pronksi võitnud Soome odaviskaja Oliver Helanderi treener.

Kirt rääkis teisipäeval Vikerraadiole, et Helander käis mõtte esimest korda välja juba paar aastat tagasi. "Pärast oma sportlaskarjääri lõppu olen talle alati pöialt hoidnud, tean hästi tema mänedžeri, olen vahepeal talle nõu andnud. Nüüd tekkis tal soov ja see käis kähku - eelmisel nädalal käisid nad siin testimas, rääkisime ja sel nädalal ta küsis, kas oleksin huvitatud. Ütlesin, et olen nõus ja nii ta läks," võttis Kirt otsuse tagamaad kokku.

Helander viskas 2018. aastal 21-aastasena 88 meetrit, mullu teenis ta Roomas ligi 86-meetrise viskega EM-pronksi, aga Pariisi olümpial jäi tema laeks üheksas koht ning Tokyo MM-il ei jõudnud ta lõppvõistluselegi.

"Eelkõige näen ma temas suurt potentsiaali ja väga sarnast stiili, kui võrdlen endaga. Samas näen ka mõningaid nõrku kohti, mida odaviskajal ei tohiks olla. Soome meedia ütles, et Helanderi miinus on, et ta on nii peenike; mina ütlesin, et see on minu arvates just pluss. Tahakski teda veel kergemaks teha, et ta pöiad oleks aktiivsemad ja ta oleks see Oliver, kes oli aastatel 2018-2019 kiire ja plastiline. Viimastel aastatel on ta natuke oma "mina" ära kaotanud," arvas Kirt.

"Tema jõunäitajad on fenomenaalsed, aga siiamaani on ta talvel suutnud oda visata ainult üks kord nädalas. Väikseid lihaseid ei ole treenitud, hoojooksuga pole väga tegeletud. Näha on, et on palju oldud jõusaalis. Natuke oli see ja eeline hooaeg aeglane, nurgeline," iseloomustas Kirt uut hoolealust. "Ütlesin ka neile, et ma ei saa neile pakkuda sarnaseid teadmisi, mis on Soome suurtel korüfeedel, aga ma saan pakkuda seda, mis on minu tippspordi kogemus. Kuna ta on mulle sarnase stiiliga, siis äkki sealt on midagi võtta ja ära kasutada."

Kirt näeb võimalust Soome odaviske tippu juhendada suure väljakutsena. "Vastutus on suur, teistpidi on ta põnev. Olen alati sisimas sellist võimalust soovinud, nüüd on see olemas. Kõik käigud tuleb hästi läbi mõelda." Igapäevaselt Audenteses treenerina tegutsev Kirt jätkab ka kümnevõistlejale Johannes Ermile ning Eesti parimale naisodaviskajale Gedly Tugile näpunäidete jagamist.

Toimetaja: Anders Nõmm

