X!

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

Autoralli
Ott Tänak.
Ott Tänak. Autor/allikas: Hyundai Motorsport Media.
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalal eelviimase jõuprooviga Jaapanis. Hyundai piloot Ott Tänak loodab, et Kesk-Euroopa ralli järel autole tehtud muudatused aitavad leida õige tunnetuse.

Tänak ja Martin Järveoja saavutasid Kesk-Euroopa teedel kolmanda koha, mis säilitas võimaluse MM-tiitli eest heidelda. Samas on vahe esikolmikuga küllaltki suur – Tänak kaotab sõitjate arvestuses liidrile Eflyn Evansile (Toyota) 50 punktiga ning Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier (mõlemad Toyota) on 37 silma kaugusel.

Eesti ekipaaži seni parim tulemus Jaapani rallilt pärineb 2022. aastast, mil lõpetati teisel kohal. "Jaapan on üks aeglasemaid asfaldirallisid kogu kalendris. Oleme seal alati pidanud rinda pistma heitliku ilmaga, nii et see on ka üks keerulisemaid väljakutseid. Auto seadistusega ei ole vaja üle pingutada, olulised on täpsus ja kehva pidamisega toimetulek," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Meil veab, et saame Jaapanisse minna ajal, mil loodus on värviline. Seal on alati soe ja vastuvõtlik atmosfäär, mistõttu mulle väga meeldib Jaapanis sõita. Loodan, et pärast eelmist rallit autole tehtud väikesed muudatused aitavad kohe leida õige tunnetuse ja suudame konkureerida kõrgete kohtade nimel," lisas ta.

Kuigi Tänak ja Järveoja püsivad veel tiitliheitluses, siis paneb tiim üha enam rõhku auto arendamisele. Spordidirektori Andrew Wheatley sõnul on viimastel kuudel tehtud selgeid edusamme ning nii Tänaku kui ka Thierry Neuville'i katsevõidud Kesk-Euroopas annavad aimu, et ollakse õigel teel.

"Ott ja Martin saavad veel MM-tiitli nimel võidelda, kuid nad peavad Jaapanis ära kasutama iga võimaluse, mida konkurendid neile pakuvad," märkis Wheatley.

Neuville kindlustas mullu Jaapanis oma esimese MM-tiitli. "Meil on Jaapanist suurepärased mälestused. Kindlasti tahame seal saavutada veel ühe hea tulemuse, kuid hetkel on meie fookus pigem auto arendamisel. Aastaajast tulenevalt ootame palju libedaid lehti, niiskust ja keerulisi teeolusid. Jaapanis võib kõike juhtuda," ütles Neuville.

Jaapani ralli algab 6. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda

19.10

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

16.10

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

15.10

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

sport.err.ee uudised

14:27

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

13:52

Rangers jätkas edukat võõrsilmängude seeriat

13:22

Jaapanisse siirdunud Morgenson: mänguaega on jagunud piisavalt

12:54

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

09:40

Ecuadori klubi mängis Libertadorese poolfinaalis suure edu maha

09:07

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

08:37

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

08:05

Paskotši aitas Genti karikasarjas kaheksandikfinaali

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

ETV spordisaade, 30. oktoober

30.10

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

10:04

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo