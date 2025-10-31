Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

Tänak ja Martin Järveoja saavutasid Kesk-Euroopa teedel kolmanda koha, mis säilitas võimaluse MM-tiitli eest heidelda. Samas on vahe esikolmikuga küllaltki suur – Tänak kaotab sõitjate arvestuses liidrile Eflyn Evansile (Toyota) 50 punktiga ning Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier (mõlemad Toyota) on 37 silma kaugusel.

Eesti ekipaaži seni parim tulemus Jaapani rallilt pärineb 2022. aastast, mil lõpetati teisel kohal. "Jaapan on üks aeglasemaid asfaldirallisid kogu kalendris. Oleme seal alati pidanud rinda pistma heitliku ilmaga, nii et see on ka üks keerulisemaid väljakutseid. Auto seadistusega ei ole vaja üle pingutada, olulised on täpsus ja kehva pidamisega toimetulek," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Meil veab, et saame Jaapanisse minna ajal, mil loodus on värviline. Seal on alati soe ja vastuvõtlik atmosfäär, mistõttu mulle väga meeldib Jaapanis sõita. Loodan, et pärast eelmist rallit autole tehtud väikesed muudatused aitavad kohe leida õige tunnetuse ja suudame konkureerida kõrgete kohtade nimel," lisas ta.

Kuigi Tänak ja Järveoja püsivad veel tiitliheitluses, siis paneb tiim üha enam rõhku auto arendamisele. Spordidirektori Andrew Wheatley sõnul on viimastel kuudel tehtud selgeid edusamme ning nii Tänaku kui ka Thierry Neuville'i katsevõidud Kesk-Euroopas annavad aimu, et ollakse õigel teel.

"Ott ja Martin saavad veel MM-tiitli nimel võidelda, kuid nad peavad Jaapanis ära kasutama iga võimaluse, mida konkurendid neile pakuvad," märkis Wheatley.

Neuville kindlustas mullu Jaapanis oma esimese MM-tiitli. "Meil on Jaapanist suurepärased mälestused. Kindlasti tahame seal saavutada veel ühe hea tulemuse, kuid hetkel on meie fookus pigem auto arendamisel. Aastaajast tulenevalt ootame palju libedaid lehti, niiskust ja keerulisi teeolusid. Jaapanis võib kõike juhtuda," ütles Neuville.

Jaapani ralli algab 6. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.