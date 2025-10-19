X!

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

Ott Tänak ja Martin Järveoja teenisid Kesk-Euroopa rallil kolmanda koha ja jätkavad MM-sarja kokkuvõttes neljandal positsioonil. ERR-i spordisaate stuudios käis olukorda analüüsimas ralliekspert Rauno Paltser.

Ott Tänak võitis eelmisel aastal Kesk-Euroopa ralli, aga ilmselgelt ei läinud ta sel aastal starti favoriidina. Kuidas seda kolmandat kohta võiks hinnata?

Arvestades, millega Tänak - Järveoja hakkama said oma eelmise aasta autoga, siis ma ütleks, et see on ikka väga tugev tulemus. Ülikahju, et viimase kiiruskatsega teine koht ära läks, aga selline see nädalavahetus oli. Kivist vett välja pigistasid eestlased. Toyota oli ikka täitsa teisest liigast.

Kui lõppes hooaja kaheksas etapp Rally Estonia, oli Tänak MM-sarja liider. Praegu on koht neljas, vahe liidriga 50 punkti. Arvestades kahe meeskonna jõudude vahekorda MM-sarjas, kas oli see üldse üllatus, et Tänak nii kaua tiitliheitluses püsis?

Pigem ei olnud üllatus. Me teame, et Tänak võitleb alati kõikidel rallidel viimase kiiruskatse viimase meetrini. Aga tehnika vahe, kui vaadata seda hooaega - 12 rallist 11 on võitnud Toyota -, siis selles mõttes küll üllatus jah.

Üle-eelmisel aastal tuli Toyota tiimide arvestuses maailmameistriks rohkem kui sajapunktise eduga. Samas eelmisel aastal oli see vahe vaid kolm punkti ja individuaalse meistritiitli võitis Thierry Neuville (Hyundai). Miks tasemevahe jälle nii suureks on kärisenud?

Seda on keeruline öelda. Kuna Toyota pidevalt arendab ja nemad tahavad WRC sarjas olla ka 2027, kui tulevad uued reeglid, kindlasti jätkata. Hyundai sõnumid on segased ja see nädalavahetuski meeskonna pealik Cyril Abiteboul ütles, et kui sinna kestvussõidu ringrajasarja minnakse, siis ikkagi WRC-s jätkatakse, aga 2027 pigem WRC2 autoga, nii et hetkel ei tea, mis peale 2026. aastat saama hakkab.

Kui meistritiitlit jahib kolm tiimikaaslast - Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä - ja punktiseis on just selline nagu praegu on... kui täpselt pannakse tiimi poolt paika mängureeglid viimasteks rallideks. Või saame näha igas mõttes ausat ja kompromissitut tiitliheitlust.

Tahaks loota, et Toyota jääb oma liistude juurde. Nad on kõikidel eelnevatel hooaegadel ja ka rallidel see aasta lasknud meestel omavahel kuni viimase kiiruskatseni võidelda. Ka tänane näitas seda. Ma usun, et tiimikorraldusi ei tule ja hooaja lõpus võidab see, kes on parim.

Iga hooaja lõpus - veel enne kui hooaeg päris läbi saab - on põletavad küsimused: kes ja kus järgmisel aastal? Praegu teame, et Rovanperä vahetab ralliauto vormeli vastu ja Neuville peaks jätkama Hyundais. Mida me veel teame ja millal võiks oodata järgmist olulist uudist?

Palju rohkem tõesti teada ei ole. Tänak ise ka ralli lõpus ütles, et 2026 on täishooaeg plaanis. Seda, kus meeskonnas, seda pole öelnud. Sõnumid on kahtlased nagu praegu ikka hooaja staadium on. Ma usun, et peale Jaapani rallit oleme targemad, sest tavaliselt Toyota avaldab oma järgmise hooaja meeskonna just järgmisel nädalal peale Jaapani rallit ehk palju pole oodata jäänud.

Toimetaja: Siim Boikov

