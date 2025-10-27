X!

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

Autoralli
Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ja spordidirektor Andrew Wheatley
Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ja spordidirektor Andrew Wheatley Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Hyundai autorallivõistkonna spordidirektor Andrew Wheatley ütles, et kuigi võistkonna lootus tänavusel hooajal tootjate MM-tiitel võita on nüüdseks läinud, vaadatakse juba järgmise aasta poole.

Kaks nädalat tagasi Hyundai võistkonnaga liitunud Wheatley töötas varasemalt rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallijuhina, kuid asus enne Kesk-Euroopa rallit Hyundais tööle juhtkonda toetavas rollis.

Kesk-Euroopa mõõduvõttu domineeris taaskord aga Toyota, kes kindlustas võistkonnana viienda järjestikuse tootjate MM-tiitli. Sõitjate tiitliheitluses on ainsa Hyundai mehena veel elus Ott Tänak, aga tema vahe esikohal jätkava Elfyn Evansiga on 50 punkti ja kui Toyota leeris ei juhtu hooaja viimasel kahel rallil katastroofi, läheb ka see tiitel Toyota auhinnakappi.

"Monte Carlo ralli on kahe ja poole kuu kaugusel," ütles Wheatley. "Me vajame enne seda igat kilomeetrit, et infot koguda. Me võidame 2026. aastal tootjate tiitli!"

Britt lisas, et Hyundai ei ole tänavusele hooajale mütsiga löönud ning hooaja viimaseid kaht rallit minnakse võitma. "Me vajame võimalikult palju andmeid selle kohta, kuidas meie auto käitub. Hyundail on varasemalt [Jaapani rallil] hästi läinud ning lähme sinna ja Saudi Araabiasse võitma. Aga vaatame veidi 2026. aasta poole," sõnas Wheatley portaalile DirtFish. "Hooaja algus ei ole enam kaugel ja me peame aastat täie hooga alustama. Töötame maailmameistriks tulemise kallal."

Jaapani ralli algab 6. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

