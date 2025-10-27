Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

Rotterdamis toimunud ujumisvõistlusel lõpetas Kregor Zirk enam kui kümme kuud kestnud võistluspausi. Kolmel alal startinud Zirk on näidatud aegadega rahul ja sai vastuse ühele väga olulisele küsimusele.

Mullu Pariisi olümpiafinaalis ujunud Zirk otsustas pärast eelmise aasta lühiraja MM-i teha võistluspausi, et keha ja vaim saaksid tippspordist taastuda ning uus energia kannaks teda Los Angelese olümpiani.

Maikuus treeningutele naasnud 26-aastane ujuja on lühikese aja jooksul käinud kahes kuupikkuses kõrgmäestikulaagris USA-s ning enne tagasituleku võistlust Rotterdamis kogus Zirk treeningkilomeetreid Türgis.

Rotterdamis selgitati välja Hollandi koondis, kes osaleb 2.-7. detsembrini peetaval lühiraja EM-il ning kuhu tippvormi rihib ka Zirk. Eestlane pälvis 200 m liblikujumises võidu ajaga 1:53,43 ning 200- ja 400 m vabaujumises sai kirja 1:45,48 ja 3:43,71.

"Kõik liigub õiges suunas," sõnas Zirk pressiteate vahendusel. "Otsused, mis olen viimase aasta jooksul teinud on end õigustanud ja kindlasti sain siit kaasa südamerahu ja vastuse küsimusele, et mis seisus ma tegelikult olen," lisas liblikujumises Euroopa jooksvas hooaja edetabelis viiendaks tõusnud eestlane.

Treeningutel valdavalt liblikujumisele keskenduv Zirk jääb rahule ka vabaujumisega. 400 meetri distantsil näitas ta Euroopa hooaja seitsmendat tulemust. "Viimasel päeval tundsin end võisteldes juba päris koduselt ning sain aru mis ma teen ja miks ma teen."

"Enne võistlust kindlasti olid mingid kõhklused, aga need olid rohkem seotud pisikeste vigastustega siin ja seal. Võistluste ajal tundsin siiski, et olen 100% valmis ning tulemused kinnitavad seda. Kokkuvõttes on olnud väga põnev periood ja siit vaja nüüd edasi minna Euroopa meistrivõistlusteni," lisas Zirk.

Lühiraja EM-iks valmistub Eestis

Zirk tunnistab, et tulemused esimesel võistlusel pakkusid rõõmu, aga reaalse tagasiside pärast pikemat pausi saab anda alles pärast detsembri alguses peetavat lühiraja EM-i.

"Rotterdamis ma otseselt midagi uut teada ei saanud, et mille kallal peaks hirmsasti tööd tegema, sest lühirajal on mõned väga kindlad fookused ja nende kallal jätkan töötamist ka peale Rotterdami võistlust. Tunnen, et teeme praegu kogu tiimiga õigeid valikuid ja proovime seda jätkata," analüüsis Zirk.

Poolas Lublinis peetavaks lühiraja EM-iks valmistub Zirk Eestis. Kanadalasest treener Tom Rushton saadab treeningkavad ja koos abitreeneritega viib eestlane need basseinis ellu. "Nüüd olen tiitlivõistlusteni Eestis ja järgmised paar nädalat saab veel päris kõvasti tööd tehtud."

"Viimastel nädalatel enne võistlust keerame teravust juurde ning usun, et kodust saadav energia on alati väga positiivne ning lühiraja EM-ile saan sõita juba olukorras, kus olen valmis ujuma kiireid aegu," märkis Zirk lõpetuseks.