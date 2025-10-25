Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

Avapäeval 400 m vabaujumises 3.43,71 kirja saanud Zirk oli teisel võistluspäeval aktsioonis enda põhialal ehk 200 meetri liblikujumises.

Eelringidest parima ajaga 1.56,22 finaali pääsenud eestlane näitas taset ning saavutas poolel distantsil konkurentide ees ligi viiesekundilise edu, lõpetades tulemusega 1.53,43. "Päris okei ujumine, kartsin isegi suuremat haamrit," sõnas Zirk. "Enne ujumist olin enda jaoks paika pannud, et aeg alla 1.54 on hea ning aeg alla 1.53 väga hea. Seda loogikat järgides täitsa hea ujumine."

"Lühirajal on pööretele pihta saamine väga tähtis, sest pöördeid on palju ning seal võib võita ja kaotada aega ning kindlasti on see koht, kus saan juurde panna. Samas praeguses hooaja faasis on see väga normaalne ning ideaalselt peavad asjad klappima tiitlivõistlusel," lisas ta.

Eesti rekordimees kerkis selle tulemusega jooksvas Euroopa hooaja edetabelis viiendaks. Mullu alustas Zirk sel alal hooaega tulemusega 1.54,10 ning ujus detsembris tänaseni kehtiva Eesti rekordi 1.50,39.

Rotterdamis stardib Zirk veel 200 m vabaujumises.