Kregor Zirk lõpetas Hollandis pika võistluspausi

Rotterdamis peetavale võistlusele lendas 26-aastane Zirk otse Türgi treeninglaagrist. Kuna lend tulpidemaale hilines, siis loobus ta hommikusest võistlusosast ja 100 meetri vabaujumisest, et olla õhtul värskes löögihoos.

Viimati mullu detsembris lühiraja MM-il vette hüpanud Zirk osales meeste 800 meetri vabaltujumises, kuid keskendus ühe enda põhiala ehk 400 meetri vabaujumise tulemusele. Kuna võistluste teisel päeval on alade konflikt 200 meetri liblika ja 400 meetri vaba vahel, siis tahtis eestlane end ikkagi mõlemal alal proovile panna.

Zirk alustas ujumist väga võimsalt. 200 meetri pöördes edestas ta ka enda Eesti rekordi (3.40,60) graafikut kolme kümnendikuga. Distantsi teisel poolel maksis ta veidi lõivu kiire alguse eest, kuid sai pärast pikka võistluspausi kirja 3.43,71, mis tõstab ta Euroopa hooaja edetabelis seitsmendaks.

"Natuke vist liiga kiiresti alustasin," muigas Zirk peale ujumist, kuid oli silmnähtavalt rahulolev. "Pärast pikemat pausi olin vist väga motiveeritud esimestel meetritel, aga kokkuvõttes väga normaalne sissejuhatus."

Ujuja tunnistas, et väga hea meel on jälle tagasi olla. "Aeg ajaks, sest tegemist esimese stardiga, kuid algus liiga kiire ja lõpp liiga aeglane. Järgmine kord saab taktikaliselt juba palju parema ujumise kokku panna, pühin ämblikuvõrke ja liigun järgmiste ujumiste juurde."

Zirki 400 meetri vabaujumise tulemus 3.43,71 on Eesti hooaja tippmark ligi 14 sekundiga. Kiiremini sellest ajast läbi aegade ongi eestlastest ujunud vaid Zirk ise. Kõigi aegade teine tulemus 3.49,51 kuulub Ivar Stukolkinile.

Eestlane osaleb Rotterdamis veel 200 meetri liblik- ja vabaltujumises.