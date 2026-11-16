ERR uuris: milleks kasutavad sportlased saadud toetust?

Team Estiko stipendiaatidest kuus kuuluvad saavutussportlase kategooriasse. Kokku panustab ettevõte selle kategooria stipendiaatide tegevusse 2027. aastal 45 000 euroga. Saavutussportlase kategoorias pälvisid toetuse Julia Beljajeva, Henry Sildaru, Emma-Melis Aktas, Kregor Zirk, Sten-Erik Iir ja Viola Hambidge.

Epeevehklemise olümpiavõitja ning maailmameister Beljajeva on EOK A-kategooria sportlane. 10 000 eurost toetust erasponsorilt peab ta sellele vaatamata hädavajalikuks.

"Meil on eriti see hooaeg ja üleüldse, väga kallid sõidud. Brasiilia, Kanada, Hiina. Väga kallid sõidud. Ja kui me võtame arvesse ka ettevalmistuslaagrid, mis on välismaal, siis see summa kokku tuleb palju suurem, kui tegelikult EOK isegi meile pakub. Veel lisaks sellele, kui treener tuleb või tugiteenused ka – kõik kokku see on päris korralik summa. Ja tegelikult Team Estiko toetus, eriti sellel hooajal, on mulle väga suureks abiks," selgitas Beljajeva.

OIümpiafinalist, ujuja Kregor Zirk on olnud erasponsorite leidmisel tulemuslik. Praegu katab erasektor tema umbes 100 000 euro suurusest aastaeelarvest üle poole. Estikolt saab Zirk veidi alla 10 000 euro.

"Eelkõige katab need murekohad ära, kui on mingid ootamatud kulutused. Ja ka see enesekindlus, et ei jää midagi otseselt tegemata. Mina tunnen, et enne võistlust ongi kõige olulisem see, et olen saanud kõik teha, mis mul on vaja enda poolt. Ja siis on raske pettuda selles tulemuses, mis tuleb olulisel võistlusel," tõdes Zirk.

Kui Beljajeva ja Zirk on väga kogenud tegijad, siis judomaadleja Emma-Melis Aktas ja kettaheitja Sten-Erik Iir vastavalt 18- ning 19-aastased. Aktas saab arvestada lisaks Estikole veel mitme eratoetajaga.

"Aitab ikkagi käia rohkem välislaagrites. Ja muidugi, et sa saad sellise stipendiumi, see motiveerib sind. Connecto käest ma saan füsioterapeudi jaoks raha, et ma saaksin ta endale näiteks tiitlivõistlustele või suurematele võistlustele kaasa võtta. Ja Sportlandist ma saan varustuse, riideid, sporditarbeid," loetles Aktas.

"Jaanuaris on tulemas Lõuna-Aafrika laager," alustas Iir. "Selle eelarve on juba umbes 4000 eurot. Ning siis kevadel ka teine laager Hispaanias. Ja kindlasti ka välisvõistlustel peaks sellel aastal hakkama rohkem osalema, kuna väga kõrge taseme korral on võimalus kvalifitseeruda ka täiskasvanute MM-ile, kus loevad juba reitingupunktid."

Elu näinud sportlased tõdevad, et ilma erasektori abita on Eestis keeruline vee peal püsida.