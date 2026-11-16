X!

ERR uuris: milleks kasutavad sportlased saadud toetust?

Varia
Foto: FIE - International Fencing Federation/Facebook
Varia

Sel nädalal jagas Estiko Grupp sportlastele ja treeneritele taas stipendiume. Kokku toetatakse valdkonda ligi 200 000 euroga. ERR-i sporditoimetus käis uurimas, eelkõige milleks sportlased saadud toetust kasutavad.

Team Estiko stipendiaatidest kuus kuuluvad saavutussportlase kategooriasse. Kokku panustab ettevõte selle kategooria stipendiaatide tegevusse 2027. aastal 45 000 euroga. Saavutussportlase kategoorias pälvisid toetuse Julia Beljajeva, Henry Sildaru, Emma-Melis Aktas, Kregor Zirk, Sten-Erik Iir ja Viola Hambidge.

Epeevehklemise olümpiavõitja ning maailmameister Beljajeva on EOK A-kategooria sportlane. 10 000 eurost toetust erasponsorilt peab ta sellele vaatamata hädavajalikuks.

"Meil on eriti see hooaeg ja üleüldse, väga kallid sõidud. Brasiilia, Kanada, Hiina. Väga kallid sõidud. Ja kui me võtame arvesse ka ettevalmistuslaagrid, mis on välismaal, siis see summa kokku tuleb palju suurem, kui tegelikult EOK isegi meile pakub. Veel lisaks sellele, kui treener tuleb või tugiteenused ka – kõik kokku see on päris korralik summa. Ja tegelikult Team Estiko toetus, eriti sellel hooajal, on mulle väga suureks abiks," selgitas Beljajeva.

OIümpiafinalist, ujuja Kregor Zirk on olnud erasponsorite leidmisel tulemuslik. Praegu katab erasektor tema umbes 100 000 euro suurusest aastaeelarvest üle poole. Estikolt saab Zirk veidi alla 10 000 euro.

"Eelkõige katab need murekohad ära, kui on mingid ootamatud kulutused. Ja ka see enesekindlus, et ei jää midagi otseselt tegemata. Mina tunnen, et enne võistlust ongi kõige olulisem see, et olen saanud kõik teha, mis mul on vaja enda poolt. Ja siis on raske pettuda selles tulemuses, mis tuleb olulisel võistlusel," tõdes Zirk.

Kui Beljajeva ja Zirk on väga kogenud tegijad, siis judomaadleja Emma-Melis Aktas ja kettaheitja Sten-Erik Iir vastavalt 18- ning 19-aastased. Aktas saab arvestada lisaks Estikole veel mitme eratoetajaga.

"Aitab ikkagi käia rohkem välislaagrites. Ja muidugi, et sa saad sellise stipendiumi, see motiveerib sind. Connecto käest ma saan füsioterapeudi jaoks raha, et ma saaksin ta endale näiteks tiitlivõistlustele või suurematele võistlustele kaasa võtta. Ja Sportlandist ma saan varustuse, riideid, sporditarbeid," loetles Aktas.

"Jaanuaris on tulemas Lõuna-Aafrika laager," alustas Iir. "Selle eelarve on juba umbes 4000 eurot. Ning siis kevadel ka teine laager Hispaanias. Ja kindlasti ka välisvõistlustel peaks sellel aastal hakkama rohkem osalema, kuna väga kõrge taseme korral on võimalus kvalifitseeruda ka täiskasvanute MM-ile, kus loevad juba reitingupunktid."

Elu näinud sportlased tõdevad, et ilma erasektori abita on Eestis keeruline vee peal püsida.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

14:36

Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjon jättis Peep Pahvi karistuse jõusse

14:20

Jäähoki naiste maailmameistri selgitavad taas USA ja Kanada

13:54

Tunjovi liigarivaaliga liitunud Ronaldinho naasis 4068 päeva järel platsile

13:37

Kehva: nii on ainult rõõm hooaega alustada

13:16

MK-koondisest välja jäänud Kulbin: minu jaoks ka üllatav, et nii kehvasti läks

12:43

ERR uuris: milleks kasutavad sportlased saadud toetust?

12:12

Olümpiapronks teenis hooaja teise võidu ja kindlustas koha GP-finaalis

11:45

Saalijalgpalli meistriliiga voor pakkus viimase minuti otsustavaid väravaid

11:11

Kaljuvere võitis Tartus, Goidina jäi GP-medalistide järel kolmandaks

11:04

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis paneb koondiseaastale ilusa punkti?

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.11

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

15.11

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

15.11

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

15.11

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

08:08

Inglismaa lõpetas maailmameister Hispaania võimsa seeria

15.11

Zahkna: läksin täna rajal riskima

14.11

Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

15.11

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

08:32

19-aastane Andrejeva võitis settigi kaotamata WTA finaalturniiri

15.11

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo