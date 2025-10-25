TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

Eelmisel nädalal hooaja esimese võidu teeninud TSA jäi RSU vastu avaveerandil tagaajaja rolli ning lubas külalistel 10 punktiga juhtima minna. Teisel veerandil paisus RSU edu ka 13-punktiliseks, aga Tallinna klubi jõudis enne poolaja lõppu kolme punkti kaugusele ning pausile mindi RSU 34:28 eduseisul.

Kolmas veerand möödus tasavägiselt, kuid siiski külaliste juhtimisel. RSU alustas aga otsustavat veerandit vägevalt ning TSA ei suutnud kaotusseisust välja kaevata, jäädes lõpusireeni kõlades alla tulemusega 53:66 (11:21, 17:13, 11:17, 14:15).

TSA resultatiivseim oli taas Laura Grünmann, kes kogus 36 minutiga 21 punkti (kahesed 4/16, kolmesed 1/3, vabavisked 10/12), viis lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kolm resultatiivset söötu. Kahekohalise punktisummani jõudis ka Maarja Grünmann, kes lõpetas kümne punkti ja lausa kaheksa vaheltlõikega. RSU parim oli 17 punkti ja neli lauapalli kogunud Paula Cirša.

TSA jätkab Balti liiga hooaega 1. novembril, kui sõidab külla tugevale Vilniuse Kibirkstisele.