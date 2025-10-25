X!

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

Korvpall
TSA Cityteed
TSA Cityteed Autor/allikas: @andrju.foto/Tallinn Sports Academy
Korvpall

Ainsa Eesti klubina korvpalli naiste Balti liigas osalev Tallinna Spordiakadeemia naiskond (TSA/Cityteed) pidi laupäeval tunnistama Riia Stradinši Ülikooli (RSU) paremust.

Eelmisel nädalal hooaja esimese võidu teeninud TSA jäi RSU vastu avaveerandil tagaajaja rolli ning lubas külalistel 10 punktiga juhtima minna. Teisel veerandil paisus RSU edu ka 13-punktiliseks, aga Tallinna klubi jõudis enne poolaja lõppu kolme punkti kaugusele ning pausile mindi RSU 34:28 eduseisul.

Kolmas veerand möödus tasavägiselt, kuid siiski külaliste juhtimisel. RSU alustas aga otsustavat veerandit vägevalt ning TSA ei suutnud kaotusseisust välja kaevata, jäädes lõpusireeni kõlades alla tulemusega 53:66 (11:21, 17:13, 11:17, 14:15).

TSA resultatiivseim oli taas Laura Grünmann, kes kogus 36 minutiga 21 punkti (kahesed 4/16, kolmesed 1/3, vabavisked 10/12), viis lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kolm resultatiivset söötu. Kahekohalise punktisummani jõudis ka Maarja Grünmann, kes lõpetas kümne punkti ja lausa kaheksa vaheltlõikega. RSU parim oli 17 punkti ja neli lauapalli kogunud Paula Cirša.

TSA jätkab Balti liiga hooaega 1. novembril, kui sõidab külla tugevale Vilniuse Kibirkstisele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

17:56

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

10:48

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

08:08

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

23.10

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

23.10

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

videod

sport.err.ee uudised

20:22

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

19:41

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

18:55

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

18:38

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

18:15

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

17:56

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama

17:21

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

16:13

Sulgpalli juunioride Euroopa karika etapil jäi Eestisse mitu võitu

15:46

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

15:07

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

14:29

Hiina sai MM-ilt enim kuldasid, individuaalselt oli edukaim Melnikova

14:02

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

13:28

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

12:49

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

loetumad

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

08:47

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Maailma üht vanimat jalgpalliklubi ähvardab pankrot

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo