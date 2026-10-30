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Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

Korvpall
Viimsi KK
Viimsi KK Autor/allikas: Facebook/KK Viimsi
Korvpall

Viimsi korvpalliklubi rändas reede õhtul Eesti-Läti liiga raames Ventspilsi, aga pidi seal võõrustaja 15-punktilist paremust tunnistama.

Viimsi jäi tagaajaja rolli juba mängu alguses, kui Ventspils üheksa vastuseta punkti viskas. Eesti klubi jõudis seejärel veel nelja punkti kaugusele, aga Ventspils tormas seejärel eest ja poolajapausile mindi võõrustaja 41:26 eduseisul. Teisel poolajal paisus Ventspilsi edu 21-punktiliseks ja kuigi Viimsi lihvis otsustaval veerandil vahe kuuele silmale, jäi lõpusireeni kõlades tabloole kodumeeskonna 75:60 (20:12, 21:14, 15:13, 19:21) võit.

Viimsi resultatiivseim oli 13 punkti ja neli lauapalli kogunud Kristo Rannaste, Erki Urvik ning Gert Suvi lisasid omalt poolt 11 silma. Ventspilsi eest viskasid nii Arturs Ausejs kui ka Kristofers Karlsons 15 punkti.

Korvpalli Eesti-Läti liiga jätkub laupäeval, kui peetakse viis kohtumist. Seejuures võõrustab Bigbank/Kalev Riia Zellit ning Tartu Ülikool Maks & Moorits sõidab külla Riia VEF-ile.

Tabeliseis:
1. Riia VEF 7-0
2. Riia Zelli 6-0
3. Valmiera 6-1
4. Ventspils 6-2
5. Tartu Ülikool 4-2
6. Kalev 4-2
7. TalTech 5-3
8. Riia juuniorid 3-3

9. Keila KK 3-4
10. Pärnu 2-3
11. Ogre 2-4
12. Liepaja 1-5
13. Viimsi 1-7
14. Läti Ülikool 1-8
15. Keila Coolbet 0-7

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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