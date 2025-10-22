X!

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

Korvpall
Laura Liisa Grunmann.
Laura Liisa Grunmann. Autor/allikas: andrju.foto/Tallinn Sports Academy/Facebook
Korvpall

Tallinna Spordiakadeemia korvpallinaiskond alistas naiste Balti liiga teises voorus kodusaalis Leedu klubi Panevezyse MKK 77:69 (24:14, 18:16, 14:24, 21:15) ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

TSA vedas võiduni 17-aastane Laura Liisa Grünmann, kes kogus hea visketabavuse juures 25 punkti, lisaks andis kolm resultatiivset söötu, tegi kolm vaheltlõiget ja pani kolm kulpi. Emma-Mia Küttis lisas omalt poolt 15 silma ning Helena Stina Svilberg ja Lisandra Vetesina tõid mõlemad 11 punkti.

Panevezyse kasuks viskas parimana 19 punkti Agne Antanaviciute.

TSA teenis ühe kaotuse kõrvale esimese võidu. Avavoorus oldi sunnitud tunnistama Riia TTT 91:44 (28:13, 27:9, 14:15, 22:7) paremust.

Liigatabelis hoiab ainus Eesti naiskond hetkel seitsmendat kohta. Täiseduga jätkavad Klaipeda Ülikool, Neptunas-Amberton ja Vilniuse Kibirkstis, kes on kõik võitnud kolm kohtumist.

TSA peab Balti liigas järgmise kohtumise 25. oktoobril, kui võõrustatakse Riia RSU naiskonda (2-2).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

14:34

NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

13:54

Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

09:39

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal Uuendatud

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

20.10

Lass ja Pokk jäid kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

19.10

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

18.10

Madis Soodla: Žalgiris võib selle võistkonnaga Euroliigas nelja hulka jõuda

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

videod

sport.err.ee uudised

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

15:50

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

15:10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

14:34

NBA hakkab investoritega arutama Euroopasse laienemist

13:54

Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

13:18

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

12:49

Hollas ja Remmelg jätkavad hooaega MK-etapiga Lõuna-Aafrika Vabariigis

12:20

Spordimuuseumis näeb Balti turniiri võidukarikaid

11:57

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

11:35

Spordipealinn avas Tallinna lauluväljakul 27-korvilise kettagolfipargi

10:57

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab tähtsas mängus Paidet

10:36

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

09:58

Endine võimleja: treenerid saavad olla ranged, ilma et oleksid julmad

09:39

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

09:25

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

loetumad

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

11:57

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

09:25

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal Uuendatud

09:58

Endine võimleja: treenerid saavad olla ranged, ilma et oleksid julmad

21.10

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

21.10

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo