Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

TSA vedas võiduni 17-aastane Laura Liisa Grünmann, kes kogus hea visketabavuse juures 25 punkti, lisaks andis kolm resultatiivset söötu, tegi kolm vaheltlõiget ja pani kolm kulpi. Emma-Mia Küttis lisas omalt poolt 15 silma ning Helena Stina Svilberg ja Lisandra Vetesina tõid mõlemad 11 punkti.

Panevezyse kasuks viskas parimana 19 punkti Agne Antanaviciute.

TSA teenis ühe kaotuse kõrvale esimese võidu. Avavoorus oldi sunnitud tunnistama Riia TTT 91:44 (28:13, 27:9, 14:15, 22:7) paremust.

Liigatabelis hoiab ainus Eesti naiskond hetkel seitsmendat kohta. Täiseduga jätkavad Klaipeda Ülikool, Neptunas-Amberton ja Vilniuse Kibirkstis, kes on kõik võitnud kolm kohtumist.

TSA peab Balti liigas järgmise kohtumise 25. oktoobril, kui võõrustatakse Riia RSU naiskonda (2-2).