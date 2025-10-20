X!

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

Käsipall
Foto: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Eesti meeste käsipalli karikavõistlustel alistas Mistra veerandfinaali avamängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 29:23 (12:12).

Vigastatud Karl Roosnata mänginud Mistra haaras initsiatiivi Mikola Naumi tõrjete abil ning Arno Vare kiirrünnaku järel juhiti 12. minutiks 5:1. Oskar Luksi väravate järel suutis Kehra mängu tagasi võidelda ning neli minutit enne poolaja lõppu vähendati kaotusseis ühele punktile. Vaheajale minnes näitas tabloo viigiseisu 12:12.

Teise poolaja keskpaigaks kumbki meeskond initsiatiivi enda kätte haarata ei suutnud ning väravaid visati kordamööda. Sergio Silver Kreegimaa kolmanda järjestikuse tabamuse järel Kehra poolelt olid tablool endiselt viiginumbrid 17:17. Mängu lõpp kuulus aga Mistrale. Viimase 18 minuti jooksul pandi kaitse lukku ning 12:6 spurdi abil kindlustati 29:23 võit.

Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskyi kaheksa ning Arno Vare kuue väravaga. Külaliste poolelt tabasid Oskar Luks kuuel ning Indrek Normak viiel korral.

"Täna andis tunda, et kohtumine on pühapäeval. Väga unine algus meie poolt," alustas võõrustajate eest neli väravat kirja saanud Kert Liinat. "Õnneks me ei lasknud vastaseid eest ära ning suure osa sellest võidust kirjutame Kolka (Mistra väravavaht Mikola Naum, kes hiilgas 18 tõrjega - toim.) arvele."

"Suutsime viimastel minutitel paremini omad olukorras ära realiseerida," jätkas Liinat. "Ega meil uue võistkonnana on näha, et läheme iga mänguga paremaks. Isiklikult poolelt võitlesin küll täna kerge haigusega, kuid üldiselt võis rahule jääda. Joonemängijana olen kriitiline iga eksimuse suhtes ja pean vajalikuks kõrget realiseerimisprotsenti Õnneks suutsin vaatamata esimesele möödaviskele selle siiski 80 juures hoida."

Lõplikud edasipääsejad selguvad kahe mängu kokkuvõttes. Viimsi ja SK Tapa korduskohtumine toimub 17. novembril ning siis selgub Viimsi kooli Spordihoones, kes Põlva Serviti ja Viljandi HC-ga finaalturniiril liitub.

Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper selgitavad final four'i lõpliku koosseisu 18. novembril Kehras.

Meeste karikavõistluste veerandfinaalid:

16.10 SK Tapa/Team Kaitsevägi - HC Viimsi/Alexela 36:25 (17:12)
19.10 Mistra - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 29:23 (12:12)

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

08:08

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

18.10

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

18.10

Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarjamänge

17.10

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

15.10

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

12.10

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

10.10

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

09.10

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

09.10

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

06.10

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

05.10

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

03.10

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

multimeedia

sport.err.ee uudised

08:40

Argentinat üllatanud Maroko krooniti maailmameistriks

08:08

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

ETV spordisaade, 19. oktoober

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Liverpool pidi veel ühe mõru pilli alla neelama, Anfieldil kaotati Man Unitedile

19.10

Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali Uuendatud

19.10

Karol Mets tuli pea aastase pausi järel Bundesligas väljakule

loetumad

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

19.10

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

19.10

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina Uuendatud

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo