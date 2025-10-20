Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

Vigastatud Karl Roosnata mänginud Mistra haaras initsiatiivi Mikola Naumi tõrjete abil ning Arno Vare kiirrünnaku järel juhiti 12. minutiks 5:1. Oskar Luksi väravate järel suutis Kehra mängu tagasi võidelda ning neli minutit enne poolaja lõppu vähendati kaotusseis ühele punktile. Vaheajale minnes näitas tabloo viigiseisu 12:12.

Teise poolaja keskpaigaks kumbki meeskond initsiatiivi enda kätte haarata ei suutnud ning väravaid visati kordamööda. Sergio Silver Kreegimaa kolmanda järjestikuse tabamuse järel Kehra poolelt olid tablool endiselt viiginumbrid 17:17. Mängu lõpp kuulus aga Mistrale. Viimase 18 minuti jooksul pandi kaitse lukku ning 12:6 spurdi abil kindlustati 29:23 võit.

Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskyi kaheksa ning Arno Vare kuue väravaga. Külaliste poolelt tabasid Oskar Luks kuuel ning Indrek Normak viiel korral.

"Täna andis tunda, et kohtumine on pühapäeval. Väga unine algus meie poolt," alustas võõrustajate eest neli väravat kirja saanud Kert Liinat. "Õnneks me ei lasknud vastaseid eest ära ning suure osa sellest võidust kirjutame Kolka (Mistra väravavaht Mikola Naum, kes hiilgas 18 tõrjega - toim.) arvele."

"Suutsime viimastel minutitel paremini omad olukorras ära realiseerida," jätkas Liinat. "Ega meil uue võistkonnana on näha, et läheme iga mänguga paremaks. Isiklikult poolelt võitlesin küll täna kerge haigusega, kuid üldiselt võis rahule jääda. Joonemängijana olen kriitiline iga eksimuse suhtes ja pean vajalikuks kõrget realiseerimisprotsenti Õnneks suutsin vaatamata esimesele möödaviskele selle siiski 80 juures hoida."

Lõplikud edasipääsejad selguvad kahe mängu kokkuvõttes. Viimsi ja SK Tapa korduskohtumine toimub 17. novembril ning siis selgub Viimsi kooli Spordihoones, kes Põlva Serviti ja Viljandi HC-ga finaalturniiril liitub.

Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper selgitavad final four'i lõpliku koosseisu 18. novembril Kehras.

Meeste karikavõistluste veerandfinaalid:

16.10 SK Tapa/Team Kaitsevägi - HC Viimsi/Alexela 36:25 (17:12)

19.10 Mistra - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 29:23 (12:12)