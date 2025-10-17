X!

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

Käsipall
SK Tapa/Team Kaitsevägi.
Käsipall

Neljapäeval algasid Eesti meeste käsipalli karikavõistlused. SK Tapa/Team Kaitsevägi alistas veerandfinaali avamängus HC Viimsi/Alexela 36:25 (17:12).

Tapa alustas agressiivse kaitse ja Kaspar Leesi vaheltlõigete abil mängu hästi ning HC Viimsi treener Martin Noodla oli pärast mitut kiirrünnakut sunnitud 10. minutil 3:7 kaotusseisus aja maha võtma. Kuigi külalised pääsesid Georg Gustav Kondi viie värava toel korra ka ühe punkti kaugusele, siis avapoolaja lõpp kuulus võõrustajatele ning vaheajale mindi Tapa eduseisus 17:12.

Tapa sai teise poolaja alguses oma rünnaku veerema ning juba 41. minutiks võeti Marcus Rätteli värava järel 27:17 edu. Rohkem mängu põnevust ei tekkinudki. Mõlemad meeskonnad said laia pinki ohtralt kasutada ning kohtumise lõppseisuks tegi Kasper Sebastian Saaremets 36:25.

SK Tapa poolelt olid resultatiivseimad Marcus Rättel, Mihkel Parm ja Kaspar Padjus viie tabamusega. HC Viimsi eest viskasid vennad Otto Karl ja Georg Gustav Kont vastavalt kuus ja kaheksa väravat. "Suutsime kaitses täna oma agressiivsuse vastasele peale suruda," alustas Parm mängu kokkuvõttega.

"Üllatusin isegi natukene täna meie kaitse töös – võitlus ja aktiivsus olid kodupubliku ees väga heal tasemel," jätkas SK Tapa mängumees. "Tegime eelmise viigi järel Viimsi vastu omad parandused ning tundub, et treeningutel läbiviidud analüüsist oli kasu. Vahetasime kaitseformatsiooni ning suures pildis – kui tablool on sellised numbrid, siis saab ainult rahul olla."

Selle paari korduskohtumine toimub 17. novembril. Teises paaris kohtuvad Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes alustavad mängudega juba pühapäeval. Otse poolfinaali pääsesid Põlva Serviti ja Viljandi HC. Poolfinalistide lõplik koosseis selgub 18. novembril.

Toimetaja: Henrik Laever

