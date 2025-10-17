Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

Sel ja eelmisel kahel aastal MM-sarja kalendrisse kuulunud Kesk-Euroopa ralli leping WRC promootoriga lõppeb pühapäeva järel. Asjaosaliste sõnul on rahastus otsakorral ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi ühisprojekt on oma aja ära elanud.

Mis saab edasi? Ralliportaali DirtFishiga rääkinud allika sõnul kaalutakse ühe variandina autoralli MM-etapi korraldamist legendaarsel Nürburgringil. Plaani taga on Saksamaa autospordiliit (ADAC) ning sihiks on seatud 2027. aasta.

"Tundub, et Kesk-Euroopa rallile tõmmatakse joon alla. Kolme riigi ühispingutust on keeruline rahaliselt koos hoida. Idee oli hea ja toimis mõnda aega, kuid nüüd paistab, et initsiatiivi on haaranud sakslased," rääkis allikas. "Järgmisel hooajal seda veel ei juhtu, kuid pikemas plaanis on eesmärk sõita Nordschleifel ja rajada võistluskeskus Nürburgringi alale."

DirtFishi andmetel võiks kavandatav ralli hõlmata ka viinamarjaistanduste vahel kulgevaid teelõike Koblenzi läheduses. "Mõistame, et Rally Deutschlandi naasmine vanasse asukohta ei ole enam võimalik, kuid selle plaani järgi jääksime vanast võistluspaigast vaid veidi põhja poole. Usun, et kõik mäletavad, kui palju rahvast see ralli kohale tõi," lisas allikas.

Maineka ralliportaali sõnul kaalub ADAC ka võimalust korraldada Nürburgringil samal nädalavahetusel nii autoralli MM-etapp kui ka kereautodesarja DTM-i etapp.

Saksamaa võõrustas iseseisvalt viimati autoralli MM-etappi 2019. aastal. Tol aastal teenis rallivõidu Ott Tänak, kes krooniti sama aasta lõpus maailmameistriks.