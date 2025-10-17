X!

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja Kesk-Euroopa rallil
Ott Tänak - Martin Järveoja Kesk-Euroopa rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport Media
Autoralli

Sel nädalavahetusel toimuva Kesk-Euroopa ralli tulevik on lahtine. Ühe variandina kaalutakse autoralli MM-etapi korraldamist legendaarsel Nürburgringil.

Sel ja eelmisel kahel aastal MM-sarja kalendrisse kuulunud Kesk-Euroopa ralli leping WRC promootoriga lõppeb pühapäeva järel. Asjaosaliste sõnul on rahastus otsakorral ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi ühisprojekt on oma aja ära elanud.

Mis saab edasi? Ralliportaali DirtFishiga rääkinud allika sõnul kaalutakse ühe variandina autoralli MM-etapi korraldamist legendaarsel Nürburgringil. Plaani taga on Saksamaa autospordiliit (ADAC) ning sihiks on seatud 2027. aasta.

"Tundub, et Kesk-Euroopa rallile tõmmatakse joon alla. Kolme riigi ühispingutust on keeruline rahaliselt koos hoida. Idee oli hea ja toimis mõnda aega, kuid nüüd paistab, et initsiatiivi on haaranud sakslased," rääkis allikas. "Järgmisel hooajal seda veel ei juhtu, kuid pikemas plaanis on eesmärk sõita Nordschleifel ja rajada võistluskeskus Nürburgringi alale."

DirtFishi andmetel võiks kavandatav ralli hõlmata ka viinamarjaistanduste vahel kulgevaid teelõike Koblenzi läheduses. "Mõistame, et Rally Deutschlandi naasmine vanasse asukohta ei ole enam võimalik, kuid selle plaani järgi jääksime vanast võistluspaigast vaid veidi põhja poole. Usun, et kõik mäletavad, kui palju rahvast see ralli kohale tõi," lisas allikas.

Maineka ralliportaali sõnul kaalub ADAC ka võimalust korraldada Nürburgringil samal nädalavahetusel nii autoralli MM-etapp kui ka kereautodesarja DTM-i etapp.

Saksamaa võõrustas iseseisvalt viimati autoralli MM-etappi 2019. aastal. Tol aastal teenis rallivõidu Ott Tänak, kes krooniti sama aasta lõpus maailmameistriks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

11:37

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

10:55

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Kesk-Euroopas neljandaks, Rovanperä näitas taset Uuendatud

16.10

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

15.10

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

11.10

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

06.10

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

sport.err.ee uudised

12:27

Boatengi kojutulek tekitab Münchenis taas vastakaid tundeid

11:37

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

11:07

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

10:55

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Kesk-Euroopas neljandaks, Rovanperä näitas taset Uuendatud

10:42

LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

10:10

Tribuntsov: esimese etapi edu pealt on hea uutele startidele vastu minna

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

09:32

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlased mõtlevad liiga palju kehakaalule?

09:05

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

08:34

Žalgiris kaotas taas, Olympiakos tegi vinge tagasituleku

08:06

SK Tapa astus suure sammu edasipääsu suunas

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

16.10

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

16.10

Aktas: olen kõvasti vaeva näinud ja tänu sellelele on tulemused tulnud

16.10

ETV spordisaade, 16. oktoober

16.10

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

16.10

Vutikoondise MM-valikmänge külastas keskmiselt üle 8500 pealtvaataja

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

loetumad

10:55

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Kesk-Euroopas neljandaks, Rovanperä näitas taset Uuendatud

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

16.10

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

16.10

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

16.10

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

16.10

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo