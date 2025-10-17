X!

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pääsesid Filipiinidel Nuvalis toimuval Challenge taseme MK-etapil 16 parema sekka.

Alagrupi esimeses matšis Tai paarile kaotanud eestlannad olid teises matšis võidukad, kui said kolmanda asetusega USA paarist Morgan Chacon - Alaina Chaconist jagu 2:0 (21:15, 21:16).

Reedel olid Hollas ja Remmelg võistlustules 24 parema seas, kus mindi vastamisi 11. paigutatud Leedu paari Jekaterina Saule - Daniele Kvedaraitega. Eestlannad jäid 34 minutit kestnud lahingus peale 2:0 (21:17, 21:18).

16 parema seas minnakse laupäeval vastamisi 13. asetatud Tai duo Taravadee Naraphornrapat - Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadeega.

Toimetaja: Henrik Laever

