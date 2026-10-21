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Kertu Laaki ootab ees pikk vigastuspaus

Võrkpall
Kertu Laak.
Kertu Laak. Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpall

Eesti naiste võrkpallikoondise ja Poola klubi Bielsko-Biala Bostiku liider Kertu Laak sai tõsise põlvevigastuse.

Laak sai vigastada esmaspäeval toimunud liigamängus Mogilno vastu. Bielsko-Biala kirjeldas mängu kokkuvõttes, kuidas Laak kukkus avageimis rünnaku järel valukarjatuse saatel pikali ning lahkus saalist kanderaamil.

Teisipäeva hilisõhtul andis Bielsko-Biala ühismeedia vahendusel teada, et Laak läbis põhjalikud uuringud, mis kinnitasid esialgset diagnoosi. Eesti koondise liidril tuvastati paremas põlves sidemete rebend, mis tähendab, et ta peab heitma operatsioonilauale ja mitmeks kuuks väljakult eemale jääma.

Bielsko-Biala sai Mogilnost jagu 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) ning kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Bielsko-Biala hingekirja kuulub teinegi Eesti koondislane Kristiine Miilen, kes jättis kogu eelmise klubihooaja raske põlvevigastuse tõttu vahele.

Toimetaja: Henrik Laever

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