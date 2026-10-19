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Hurt mängis Rumeenia superkarika finaalis, Meius alustas väliskarjääri

Võrkpall
Albert Hurt pallingul
Albert Hurt pallingul Autor/allikas: Britt Mäekuusk
Võrkpall

Võõrsil leiba teenivate Eesti võrkpallurite klubihooajad on vaikselt hoogu sisse saamas või peagi algamas. Möödunud nädal oli eestlaste jaoks edukas,

Itaalia esiliigas sel hooajal Belluno Volley meeskonda esindav Karli Allik tõi hooaja esimeses mängus oma meeskonna parimana 21 punkti (+10), ent ei suutnud meeskonda võidule aidata ja vastu tuli võtta 2:3 (16:25, 25:20, 40:38, 23:25, 17:19) kaotus, vahendab Volley.ee.

Rumeenias peeti superkarika mänge ning Albert Hurda tööandja Zalau sai finaalis 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) kaotuse Bukaresti Dünamolt. Hurt tõi kaheksa punkti (+4).

Poola naiste meistriliigas on Kertu Laagi ja Kristiine Miileni koduklubi Bielsko-Biala Bostik pidanud kaks liigamängu, viimati saadi 0:3 (22:25, 14:25, 19:25) kaotus UNI Opolelt. Laak tõi seitse punkti (+2), Millen skoori ei avanud. Liiga avamängus alistati 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 21:25, 15:10) Bydgoszcz, Laagilt 17 punkti (+14), Miilenilt vähese mänguajaga üks punkt (+0). Tabelis ollakse kaheksa punktiga kaheksandal kohal.

Sel hooajal Šveitsi kõrgliigas Schönenwerdi Volley ridades mängiv Marx Aru tõi meeskonna esimeses liigamängus 16 punkti (+14, sh viis serviässa ja viis blokki), ent meeskond jäi 2:3 (23:25, 25:14, 20:25, 25:15, 10:15) Colombier Volley'ile.

Hooaeg on alanud ka esmakordselt end välisliigas proovile paneva Rasmus Meiuse jaoks, kelle Ungari meistriliigasse kuuluv koduklubi DEAC alistas hooaja avakohtumises 3:2 (22:25, 25:23, 25:17, 24:26, 15:11) Pro Source meeskonna. Meius tõi 17 punkti (+6).

Ungari naiste kõrgliigas mängiv Caterina Cicetti ja tema tööandjaks oleva KHG KNRC pidid viimases liigamängus tunnistama Szent Benedek RA 3:1 (25:20, 29:27, 23:25, 28:26) paremust. Cicetti tõi neli punkti (-2). Tabelis ollakse kolme mängu järel 6 punktiga neljandad.

Soome meistriliigas Puijo Wolley naiskonnas, mille peatreener on Eesti rahvusnaiskonna juhendaja Pekka Seppänen, mängiv Silvia Pertens on pidanud juba neli kohtumist ja hetkel ollakse liigatabelis kaheksa punktiga kolmandad. Viimati alistati 3:1 (25:16, 22:25, 25:23, 27:25) Arcitc Volley, Pertens tõi 17 punkti (+4).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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