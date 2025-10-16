Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

Sõelmängudele pääsemiseks tuleb teises mängus Eesti aja järgi ööl vastu reedet alistada Ameerika Ühendriikide paar Morgan ja Alaina Chacon.

Eesti rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pidid Filippiinidel Santa Rosas toimuval Challenge kategooria 75 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril alustama kaotusega.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: