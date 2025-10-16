Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega
Eesti rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pidid Filippiinidel Santa Rosas toimuval Challenge kategooria 75 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril alustama kaotusega.
Eestlannad jäid alagrupi esimeses matšis alla Tai paarile Manerat Udomchavee - Rumpaipruet Numwong 13:21, 21:15, 9:15. Otsustavas setis teenisid Udomchavee - Numwong 7:6 eduseisul kuus punkti järjest.
Sõelmängudele pääsemiseks tuleb teises mängus Eesti aja järgi ööl vastu reedet alistada Ameerika Ühendriikide paar Morgan ja Alaina Chacon.
Toimetaja: Siim Boikov