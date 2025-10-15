X!

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud

Korvpall
Aivar Kuusmaa
Aivar Kuusmaa Autor/allikas: ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits alustas teisipäeval FIBA Euroopa karikasarja, kuid sai esimese mängus Saksamaa klubilt Rostockilt 82:100 kaotuse. Peatreener Aivar Kuusmaa ütles ERR-ile, et Eesti korvpall on Euroopast maha jäämas.

Tartu Ülikool alustas võõrsil hästi, kuid ülejäänud mängus dikteeris mängutempot tugev Saksamaa klubi, kes realiseeris lõpusireeni kõlades 100:82 (28:19, 20:19, 22:26, 30:18) võidu.

Tartu peatreener Aivar Kuusmaa ütles kodumaale tagasi jõudes ERR-ile, et Euroopa klubikorvpall on aastatega aina tugevamaks läinud. "34-35 minutit olime mängus, lõpptulemus oli vähe suurem kui eeldasime. Saksa liiga on väga tugev, kindlasti saime hea mängu ja karastuse järgnevateks mängudeks. Mõned mängijad läksid lati alt läbi ja ütleme ausalt, valisime taktika, mis üldjoontes lõpuni ei töötanud," sõnas juhendaja.

"Saksamaa liiga on hästi füüsiline ja võib öelda, et jookse-ja-viska mäng. Kuue välismaalasega mehitatud võistkond ja kui ise ütlen, et gabariitidelt on Tartu suur võistkond, siis seal on päris väikesed."

Tartu Ülikool mängib tugevuselt neljandas eurosarjas lisaks Rostockile veel Porto ja Antwerpiga. Kuidas Euroopa karikasarja tase erineb Põhja-Euroopa liigast (ENBL), kus mullu osaleti? "Mina ei ütle, et Euroopas üldse nõrkasi liigasid on," vastas Kuusmaa. "Euroopa korvpall on väga ühtsaks läinud ja tundub, et meie tammume koha peal viimased aastad. Ma ei oska seda täpselt öelda, sest olen alles teist aastat uuesti suures korvpallis, aga üldjoontes tundub, et klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud.

Tartlased tugevdasid äsja oma koosseisu, kui tõid meeskonda ameeriklasest keskmängija Dylan Painteri. "See on mees, keda skautisime. Ei midagi lühemaks ja aeglasemaks, mängija on täpselt selline nagu pildis oli," kirjelda Kuusmaa uut liitujat.

"Praegu on vara öelda, meil oli väga raske nädal – kaheksa päeva jooksul oleme käinud Liepaja, Ventspilsi ja nüüd Rostocki ära. Oleme reisinud, pole saanud trenni teha. Nüüd on rahulikum periood, saame kodus treenida ja kaks mängu järjest mängida. Vastuse saame öelda siis, kui TalTechiga võõrsil mäng on ära peetud," lisas Kuusmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

