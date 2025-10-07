X!

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

Korvpall
Dylan Painter (palliga)
Dylan Painter (palliga) Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskond teatas ameeriklasest keskmängija Dylan Painteri palkamisest.

27-aastane ja 208 sentimeetri pikkune Painter mängis eelmisel hooajal Šveitsi kõrgliigas Genfis, kus viskas keskmiselt 11,9 punkti, haaras 6,3 lauapalli ja jagas 2,0 resultatiivset söötu mängu kohta.

"Olin mõnda aega kodus istunud ja otsisin vaikselt juba teist tööd, aga siis helistati mulle Tartust ja mul on väga hea meel, et saan meeskonnaga liituda," sõnas värskelt Tartusse jõudnud Painter.

"Olen läbi FIBA Europe Cupi Tartu meeskonna kohta kuulnud ja samuti mängisin Soomes, nii et teadsin natuke ka Eesti-Läti liigast. Tegin ka Tartu linna kohta natuke taustauuringut ja tundsin, et see on hea samm."

Kevadel tuli Painter koos Genfiga ka Šveitsi meistriks. Sarnased plaanid on tal Eestis. "Meistriks tulemine oli suurepärane tunne, seega annan endast maksimumi, et ka Tartule Eesti meistritiitel koju tuua," lausus mängumees.

USA üliõpilasliigas NCAA esindas Painter Villanova ja Delaware ülikoole. Lisaks Genfile on ta profikorvpalli mänginud Saksamaa esiliigas Gladiators Trieri ja Soome meistriliigas Loimaa Bisonsi ridades.

Oma debüüdi Eesti-Läti liigas võib Painter teha juba kolmapäeval, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub võõrsil Liepajaga.

Toimetaja: Siim Boikov

