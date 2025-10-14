X!

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Korvpalli tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Euroopa karikasarjas pidas teisipäeval esimese kohtumise Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes pidi võõrsil tunnistama Saksamaa klubi Rostocki 100:82 (28:19, 20:19, 22:26, 30:18) paremust.

Tartu alustas kohtumist 10:3 spurdiga, kuid ülejäänud avapoolaeg kuulus vastasele. Kolmandal veerandil jõudsid tartlased mitmel korral nelja punkti kaugusele. Rostock kallutas mängu lõplikult enda kasuks neljandal veerandil, kui pääses 8:0 spurdi toel 13 punktiga ette.

Karl Johan Lips viskas üleplatsimehena 25 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget. Neljast kaugviskest kolm tabanud Martin Paasoja lisas 11 silma. Võitjate resultatiivseimaks kerkis 19 punkti kogunud TJ Crockett Jr.

Koos Tartu ja Rostockiga kuuluvad B-alagruppi veel ka Porto (Portugal) ja Antwerp (Belgia).

Kalev/Cramo esimene kohtumine leiab aset neljapäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Aserbaidžaani klubi Absheron Lionsiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

22:19

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

12:33

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

11:17

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

12.10

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

11.10

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

11.10

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

11.10

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

10.10

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

videod

sport.err.ee uudised

22:50

Jefimova hindas end tugeva neljaga: USA treeningud sobivad mulle

22:28

ETV spordisaade, 14. oktoober

22:19

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

21:52

Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin ma töö ära

21:34

Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

21:18

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

21:01

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

20:07

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

19:27

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

18:16

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

17:41

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

17:15

Lajal kaotas tasavägises matšis maailma 63. reketile

16:46

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

loetumad

21:01

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

15:21

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

12:33

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo