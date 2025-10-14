Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

Korvpalli tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Euroopa karikasarjas pidas teisipäeval esimese kohtumise Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes pidi võõrsil tunnistama Saksamaa klubi Rostocki 100:82 (28:19, 20:19, 22:26, 30:18) paremust.

Tartu alustas kohtumist 10:3 spurdiga, kuid ülejäänud avapoolaeg kuulus vastasele. Kolmandal veerandil jõudsid tartlased mitmel korral nelja punkti kaugusele. Rostock kallutas mängu lõplikult enda kasuks neljandal veerandil, kui pääses 8:0 spurdi toel 13 punktiga ette.

Karl Johan Lips viskas üleplatsimehena 25 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget. Neljast kaugviskest kolm tabanud Martin Paasoja lisas 11 silma. Võitjate resultatiivseimaks kerkis 19 punkti kogunud TJ Crockett Jr.

Koos Tartu ja Rostockiga kuuluvad B-alagruppi veel ka Porto (Portugal) ja Antwerp (Belgia).

Kalev/Cramo esimene kohtumine leiab aset neljapäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Aserbaidžaani klubi Absheron Lionsiga.