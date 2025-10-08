TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

Kodusaalis pallinud TalTech kasvatas juba teise veerandi alguseks edu enam kui kümnele silmale, aga terve teise poolaja juhiti vähem kui kümne punktiga. Lõpu eel jõudis Austria klubi parimal juhul kahe punkti kaugusele (57:55), aga lähemale enam mitte.

TalTechi võistkond tegi 16 resultatiivset söötu vastase üheksa vastu. Samuti ei võtnud korvirõngas vastu külaliste kaugviskeid - 27 üritusest jõudis sihile vaid neli.

Oliver Metsalu ja Oliver Suurorg panustasid võitjate esitusse 16 punktiga, Siim-Markus Post korjas 12 silma, aga jagas kaheksa resultatiivset söötu. Kapfenbergi parim oli 22 punktiga Andrew Jones. Protokollis oli vaid kaks austerlast ja skoori ei teinud neist kumbki.

TalTechi järgmise mänguni Põhja-Euroopa liigas kulub nüüd peaaegu terve kuu, sest novembri alguses võõrustatakse Horvaatia klubi KK Alkar, kes ei ole pidanud veel ühtki kohtumist.