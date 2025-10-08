X!

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela alistas korvpalli Põhja-Euroopa liigas (ENBL) kodusaalis Kapfenbergi Bullsi 61:55 (19:12, 16:15, 14:16, 12:12) ja kirjutas tabelisse kahe kaotuse kõrvale esimese võidu.

Kodusaalis pallinud TalTech kasvatas juba teise veerandi alguseks edu enam kui kümnele silmale, aga terve teise poolaja juhiti vähem kui kümne punktiga. Lõpu eel jõudis Austria klubi parimal juhul kahe punkti kaugusele (57:55), aga lähemale enam mitte.

TalTechi võistkond tegi 16 resultatiivset söötu vastase üheksa vastu. Samuti ei võtnud korvirõngas vastu külaliste kaugviskeid - 27 üritusest jõudis sihile vaid neli.

Oliver Metsalu ja Oliver Suurorg panustasid võitjate esitusse 16 punktiga, Siim-Markus Post korjas 12 silma, aga jagas kaheksa resultatiivset söötu. Kapfenbergi parim oli 22 punktiga Andrew Jones. Protokollis oli vaid kaks austerlast ja skoori ei teinud neist kumbki.

TalTechi järgmise mänguni Põhja-Euroopa liigas kulub nüüd peaaegu terve kuu, sest novembri alguses võõrustatakse Horvaatia klubi KK Alkar, kes ei ole pidanud veel ühtki kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

04.10

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

videod

sport.err.ee uudised

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

19:33

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

18:48

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

18:03

Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

loetumad

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo