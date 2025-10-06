X!

Randväli püstitas ka lühemal distantsil Eesti noorte ja juunioride rekordi

Ujumine
Maari Randväli
Maari Randväli Autor/allikas: Erakogu
Ujumine

16-aastane Maari Randväli püstitas pühapäeval Inglismaal toimunud The Winchester Autumn Qualifier 2025 lühiraja võistlusel 100 meetri seliliujumises Eesti noorte ja juunioride rekordi tulemusega 59,60.

Laupäeval 200 meetri seliliujumises ajaga 2.10,42 uue rahvusrekordi püstitanud Randväli oli heas hoos ka pühapäeval, kui lõpetas poole lühemal distantsil ajaga 59,60, millega nihutas oma isiklikku tippmarki pea kahe sekundi võrra.

Sellega parandas ta 2019. aastast püsinud Laura-Liis Valdmaa noorte rekordit (1.01,43) ning 2017. aastal Margaret Markvardtile kuulunud juunioride rekordit (1.00,34). 

100 meetri seliliujumises tõusis Randväli Aleksa Goldi järel läbi aegade teiseks Eesti naiseks, kes on sel distantsil ujunud lühirajal alla minuti.

Lisaks seliliujumise rekordile näitas Randväli head minekut ka teistel aladel. Ta võitis Winchesteris 16-aastaste seas 100 meetri vabaujumise ajaga 56,18 ja oli 400 meetri vabaujumises tulemusega 4.28,26 oma vanuse kuues.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

