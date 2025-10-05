Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

Selle tulemusega on Inglismaal treeniv Randväli nüüd Aleksa Goldi järel läbi aegade Eesti teine naine. Ta rääkis, et rekord tuli üllatusena, sest võistlema mindi korraliku koormuse pealt. "Läksin lihtsalt puhast ujumist tegema ja tundub, et see, mida ma siin [Inglismaal - toim.] olen teinud, töötab," rääkis Randväli peale esimest võistluspäeva.

Randväli õpib ja treenib alates septembrist Inglismaal Mount Kelly gümnaasiumis. Tema sõnul erineb sealne treeningkeskkond Eestist märgatavalt. "Minu grupis on väga tugevad ujujad, kellega saab konkureerida ja see teeb iga treeningu minu jaoks tõhusamaks. Tunnen, et olen nüüdseks uue elurütmiga harjunud ja hetkel kõik sujub," ütles ta.

Lisaks 200 meetri seliliujumisele oli 16-aastane Randväli oma vanuseklassis võidukas ka 200 meetri vabaujumises ajaga 2.03,02 ja 100 meetri liblikujumises, kus ta tegi isikliku rekordi numbritega 1.00,01.

Oktoobri keskel sõidab Randväli koos oma Eesti treeninggrupiga Türgi laagrisse. Aasta lõpp tuleb noorujujal tihe: oktoobris ootavad ees Põhjamaade meistrivõistlused, detsembris Inglismaa meistrivõistlused ja Eesti lühiraja meistrivõistlused. Veel pole kindel, kas Randväli osaleb ka 2.-7. detsembrini Poolas Lublinis lühiraja Euroopa meistrivõistlustel.

Tänavu kevadel püstitas Randväli ka Eesti täiskasvanute rekordi 50 meetri seliliujumises, jõudis suvel juunioride EM-il poolfinaali ja tegi Singapuri MM-il täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi.