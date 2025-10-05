X!

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

Ujumine
Lühirajaujumise Eesti meistrivõistlused, 21.12.2023, Maari Randväli.
Lühirajaujumise Eesti meistrivõistlused, 21.12.2023, Maari Randväli. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Ujumine

Eesti ujuja Maari Randväli püstitas Inglismaal Winchesteris toimunud lühiraja võistlusel The Winchester Autumn Qualifier 2025 Eesti noorte ja juunioride rekordi 200 meetri seliliujumises ajaga 2.10,42.

Selle tulemusega on Inglismaal treeniv Randväli nüüd Aleksa Goldi järel läbi aegade Eesti teine naine. Ta rääkis, et rekord tuli üllatusena, sest võistlema mindi korraliku koormuse pealt. "Läksin lihtsalt puhast ujumist tegema ja tundub, et see, mida ma siin [Inglismaal - toim.] olen teinud, töötab," rääkis Randväli peale esimest võistluspäeva.

Randväli õpib ja treenib alates septembrist Inglismaal Mount Kelly gümnaasiumis. Tema sõnul erineb sealne treeningkeskkond Eestist märgatavalt. "Minu grupis on väga tugevad ujujad, kellega saab konkureerida ja see teeb iga treeningu minu jaoks tõhusamaks. Tunnen, et olen nüüdseks uue elurütmiga harjunud ja hetkel kõik sujub," ütles ta.

Lisaks 200 meetri seliliujumisele oli 16-aastane Randväli oma vanuseklassis võidukas ka 200 meetri vabaujumises ajaga 2.03,02 ja 100 meetri liblikujumises, kus ta tegi isikliku rekordi numbritega 1.00,01.

Oktoobri keskel sõidab Randväli koos oma Eesti treeninggrupiga Türgi laagrisse. Aasta lõpp tuleb noorujujal tihe: oktoobris ootavad ees Põhjamaade meistrivõistlused, detsembris Inglismaa meistrivõistlused ja Eesti lühiraja meistrivõistlused. Veel pole kindel, kas Randväli osaleb ka 2.-7. detsembrini Poolas Lublinis lühiraja Euroopa meistrivõistlustel.

Tänavu kevadel püstitas Randväli ka Eesti täiskasvanute rekordi 50 meetri seliliujumises, jõudis suvel juunioride EM-il poolfinaali ja tegi Singapuri MM-il täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

27.09

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit

25.09

Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

24.09

Matz Topkin saavutas MM-il seliliujumises viienda koha

22.09

Susannah Kaul sai paraujumise MM-il kaheksanda koha

19.09

EM-medalit jahtiv Zirk plaanib oktoobri lõpus võistlustulle naasta

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

31.08

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

29.08

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

28.08

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

27.08

Loik pälvis Virtuse MM-il kompleksujumises neljanda koha

25.08

Eric Tött ujus end Virtuse MM-il kuuendaks

25.08

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

25.08

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

24.08

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

21.08

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

19.08

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

18.08

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

03.08

Jefimova sai MM-finaalis kuuenda koha

03.08

Ujumise MM kulmineerus maailmarekordiga, McIntoshile neljas kuld

sport.err.ee uudised

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

09:56

HC Panter alistas Balti liigas valitseva meistri

09:19

TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi?

08:58

TÄNA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte?

08:17

Liverpool kaotas juba kolmandat korda järjest

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

04.10

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

04.10

ETV spordisaade, 4. oktoober

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

04.10

U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

04.10

Eelviimaselt kohalt alustanud Arand tõusis Shanghai GP-l neljandaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo