Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

Eesti lõpetas turniiri pühapäeval mänguga Leedu vastu. Hommikuses kohtumises võitis Läti Soomet ning kindlustas endale turniiri esikoha, eestlastel oli veel võimalus teisele kohale tulla.

Mängu algus oli väga võrdne ning mõlemad meeskonnad skoorisid kordamööda. Sarnaselt eelmisele kahele kohtumisele lasid eestlased seejärel vastastel teha taas 6:0 spurdi ning leedukad haarasid aktiivse kaitse abil 17. minutiks 11:6 eduseisu. Ian Molotovi ja Oliver Kollo tabamused tõid aga võõrustajad mängu tagasi ning poolajaks haarati 15:14 edu.

Teisel perioodil oli Eesti hädas vastaste aktiivse kaitse murdmisega ning 47. minutiks jäädi 26:21 kaotusseisu. Võõrustajad muutsid ka ise kaitse taktikat ning laialt vahetades ja tempot tõstes, võideldi end minut enne lõppu vaid ühe värava kaugusele. Viimasel rünnakul aga Eesti hästi välja mängitud olukorda ei realiseerinud ning Leedu võttis lõpuks 31:30 võidu.

"Jäime rünnakul kohati jänni Leedu aktiivse kaitse murdmisega," analüüsis peatreener Henri Sillaste. "Saime aga tempo tõstmise, ohtrate, peaaegu hoki stiilis vahetustega mängu tagasi. Lõpp oli juba selline loterii, kus vastased seekord pikema õlekõrre tõmbasid."

Eesti parimaks mängijaks valiti meeskonna resultatiivseimana kaheksa väravat visanud Sander Slivin. Leedu eest sai kaheksa väravat kirja Vitas Venckunas.

Läti lõpetas turniiri kuue punkti ja esikohaga. Leedu, Soome ja Eesti jäid kahe punkti peale ning surnud ringiga õnnestus Eestil saavutada teine koht, neile järgnes Leedu ning neljandaks jäi Soome.

"Hea oli see, et saime hea pildi ette kõigist meestest," võttis juhendaja kogu turniiri kokku. "Andsime ohtralt mänguaeg kõigile. Natukene panime pallurite südametunnistusele, et oma füüsisele peab veel tähelepanu pöörama. Oli näha, et kohati jäime vastaste tempoga hätta. Õnneks see küll turniiri vältel paranes, aga tööd on vaja veel kõvasti teha."