X!

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

Käsipall
Eesti noortekoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga.
Eesti noortekoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga. Autor/allikas: Karl-Fredy Kruup/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eesti noormeeste U-17 käsipallikoondis saavutas kodusel Balti mere karikaturniiril Läti järel teise koha.

Eesti lõpetas turniiri pühapäeval mänguga Leedu vastu. Hommikuses kohtumises võitis Läti Soomet ning kindlustas endale turniiri esikoha, eestlastel oli veel võimalus teisele kohale tulla.

Mängu algus oli väga võrdne ning mõlemad meeskonnad skoorisid kordamööda. Sarnaselt eelmisele kahele kohtumisele lasid eestlased seejärel vastastel teha taas 6:0 spurdi ning leedukad haarasid aktiivse kaitse abil 17. minutiks 11:6 eduseisu. Ian Molotovi ja Oliver Kollo tabamused tõid aga võõrustajad mängu tagasi ning poolajaks haarati 15:14 edu.

Teisel perioodil oli Eesti hädas vastaste aktiivse kaitse murdmisega ning 47. minutiks jäädi 26:21 kaotusseisu. Võõrustajad muutsid ka ise kaitse taktikat ning laialt vahetades ja tempot tõstes, võideldi end minut enne lõppu vaid ühe värava kaugusele. Viimasel rünnakul aga Eesti hästi välja mängitud olukorda ei realiseerinud ning Leedu võttis lõpuks 31:30 võidu.

"Jäime rünnakul kohati jänni Leedu aktiivse kaitse murdmisega," analüüsis peatreener Henri Sillaste. "Saime aga tempo tõstmise, ohtrate, peaaegu hoki stiilis vahetustega mängu tagasi. Lõpp oli juba selline loterii, kus vastased seekord pikema õlekõrre tõmbasid."

Eesti parimaks mängijaks valiti meeskonna resultatiivseimana kaheksa väravat visanud Sander Slivin. Leedu eest sai kaheksa väravat kirja Vitas Venckunas.

Läti lõpetas turniiri kuue punkti ja esikohaga. Leedu, Soome ja Eesti jäid kahe punkti peale ning surnud ringiga õnnestus Eestil saavutada teine koht, neile järgnes Leedu ning neljandaks jäi Soome.

"Hea oli see, et saime hea pildi ette kõigist meestest," võttis juhendaja kogu turniiri kokku. "Andsime ohtralt mänguaeg kõigile. Natukene panime pallurite südametunnistusele, et oma füüsisele peab veel tähelepanu pöörama. Oli näha, et kohati jäime vastaste tempoga hätta. Õnneks see küll turniiri vältel paranes, aga tööd on vaja veel kõvasti teha."

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

03.10

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

26.09

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

25.09

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Eesti naiste käsipallikoondis sai võimsa teise poolaja abil Leedust jagu

20.09

Mistra alustab Balti liigat Soome meeskonna vastu

19.09

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

18.09

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:17

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

18:51

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

18:14

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

17:47

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

17:09

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

16:45

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:08

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

14:11

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

13:53

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

13:34

Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

13:27

MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

loetumad

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo