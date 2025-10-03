X!

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

Eelmisel nädalavahetusel Tehvandi Spordihallis kogunenud Eesti käsipalli noortekoondis paneb reedest pühapäevani oma oskused proovile Balti mere karikaturniiiril, kus minnakse vastamisi Läti, Leedu ja Soomega. 2006. aastal ja hiljem sündinud noormeeste treenerid on Henri Sillaste, Marko Koks ja Heldur Sepp.

Eesootava nädalavahetuse kohtumistest on kindlasti kõige tähtsam mäng Leedu vastu, kellega minnakse kuu lõpus vastamisi EM-i valikturniiril. "Kogu protsess on loomulikult suunatud kvalifikatsiooni kohtumiste poole. Õnneks on meile võimaldatud laagrid ja mängud, kus peaksime oma seisust hea pildi ette saama ning siis juba veel enne turniiri viimase lihvi anda." kommenteeris peatreener Henri Sillaste pärast esimest treeninglaagrit.

"Leedukate vastu me midagi ei varja ning paneme ikka oma parima mängu," jätkas juhendaja. "Selles vanuses tuleb ikka rohkem enda tegemisele keskenduda ning usun, et nende mängude järel saame head informatsiooni oma vormi ja taseme kohta." Kogu koondise protsess käib oktoobri lõpus toimuva EM-i valikturniiri suunas, millest parimad saavad osaleda Euroopa meistrivõistlustel ning teised peavad leppima B-finaalturniiridega.

"Viimases trennis pühapäeval tundsime juba, kuidas kokkumäng on vaid mõne päevaga palju paremaks läinud ning selle tunde pealt on hea reedel algavatele võistlustele vastu minna. See on meile heaks mõõdukiviks, kus saame end omavanustega võrrelda. Aga loomulikult läheme igat mängu ikka võitma," sõnasid koondislased Karl Sebastian Aamer, Oliver Kollo, Mart Heinsalu ja Siim Järve.

Noortekoondise mängud eesootaval Balti mere turniiri Põlvas, Mesikäpa hallis:

03.10
17:00        Eesti - Läti
19:15        Leedu - Soome

04.10
14:15        Eesti - Soome
16:30        Läti - Leedu

05.10
11:00        Soome - Läti
13:15         Leedu - Eesti

Esimesse treeninglaagrisse kutsutud mängijad:

Daniel Adamberg, Karl Sebastian Aamer, Tom-Simion Treiman, Franz Lennon Abner, Ian Molotov, Oliver Kollo, Mart Heinsalu, Sander Slivin, Alfred Kaimer, Joseph Laaniste, Martin Koppel, Harald Aas, Marten Vihvelin, Eke Varusk, Timo Roomere, Märten Piht, Karlis Ilus, Oskar Härmits, Kermo Kuklase, Gregor Jaanus, Siim Järve, Sten-Mikk Jürgenson, Kevin Piir, Gabriel Haabma.

Treenerid: Henri Sillaste, Marko Koks ja Heldur Sepp Füsioterapeut: Allar Lamp

Toimetaja: Anders Nõmm

