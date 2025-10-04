X!

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

Käsipall
Oliver Kollo
Oliver Kollo Autor/allikas: Karl-Fredy Kruup / Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Reedel Läti eakaaslastele kaotanud Eesti käsipalli noortekoondis jätkas laupäeval Põlvas Mesikäpa hallis Balti mere turniiri mänguga Soome vastu.

Sarnaselt reedesele alustas Eesti laupäevast mängu hästi ning Oliver Kollo ja Joseph Laaniste väravate abiga võeti esimese poolaja keskpaigaks 6:3 edu. Siis kordus taas reedene stsenaarium ning järgneva nelja minuti jooksul viskasid soomlased viis vastuseta väravat. Perioodi lõpu suutsid võõrustajad siiski võrdses heitluses enda kasuks kallutada ning Sander Slivini tabamuse järel oli seis 17:15.

Teine poolaeg algas peaaegu identselt esimesega, kui eestlased suutsid end 23:18 ette rebida, aga siis lasti taas Soomel viis vastuseta väravat visata. 44. minutiks oli seis taas viigiline, 23:23. Kuni viimase minutini möödus kohtumine võrdsete heitluses, mõned hetked enne lõppu suutis Eesti siiski pikema õlekõrre tõmmata, kui Ian Molotov tegi lõppseisuks 29:28.

"Eilsega võrreldes nagu öö ja päev," võttis mängu kokku koondise abitreener Heldur Sepp. "Häälestus oli parem, realiseerimine paranes kõvasti, viskasime karistusvisked sisse ning kaitses olime palju agressiivsemad. Tegime reedest omad järeldused - vaatasime hommikul veel videost enda ja vastase asjad üle ning suutsime enamus kokkulepetest kinni pidada."

Eesti resultatiivseimaks oli mängu parimaks valitud Oliver Kollo üheksa tabamusega. Ian Molotov lisas neli väravat. Soome poolelt sai enim väravaid kirja Oliver Hedlund, kes skooris kuuel korral. Mängu parimaks valiti Jiri Rasehorn, kes tabas viiel korral.

Pühapäeval kohtub Eesti Leeduga, kes veel laupäeva õhtul lätlastega võitleb ning kellega ka oktoobri lõpus toimuval EM-valikturniiril vastamisi minnakse. Soome lõpetab oma turniiri pühapäeval Läti vastu. "Alati saab paremini realiseerida, peame jätkama seda joont, et tempo on meie kontrolli all ning võtma tänase agressiivsuse kaasa, siis peaks kõik hästi olema," lõpetas HC Viimsi ja koondise juhendaja.

Eesti koosseis (sulgudes visatud väravate arv):

Daniel Adamberg, Karl Sebastian Aamer (1), Tom-Simion Treiman (2), Ian Molotov (4), Oliver Kollo (9), Mart Heinsalu, Sander Slivin(4), Alfred Kaimer (1), Joseph Laaniste (2), Harald Aas (1), Marten Vihvelin (2), Eke Varusk, Timo Roomere (2), Gregor Jaanus, Kevin Piir (1), Gabriel Haabma.

Treenerid: Henri Sillaste, Marko Koks ja Heldur Sepp Füsioterapeut: Allar Lamp

Toimetaja: Anders Nõmm

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

