Eesti naiskonnad mängivad Balti liiga avanädalavahetusel kodus

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Ott Kattel/volley.ee
Võrkpall

Laupäeval stardib Elme Messer naiste võrkpalli Balti liiga uus hooaeg ning kõik kolm Eesti naiskonda alustavad hooaega kodupubliku ees.

Eesti võistkondadest osalevad Balti riikide ühisturniiril eelmise hooaja võitja Rae Spordikool/VIASTON, viies Tartu Ülikool/Bigbank ja üheksas Audentese SG. Lisaks kolmele Eesti naiskonnale mängivad liigas kaasa kolm Leedu ja kolm Läti klubi, vahendab ejl.ee.

Avanädalavahetusel on kavas seitse vastasseisu, millest viis toimuvad Eestis. Laupäeval kell 18 toimub Jüri spordihoones kevadise finaali kordusetendus, kui tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON võõrustab kolmekordsest tšempionit Kaunase VDU-d. Kell 19 mängivad Audentese spordihallis Audentese SG ja Leedu kuni 18-aastaste naiskond ning samal ajal Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool/Bigbank ja liiga debütant Vilniuse VMSM Sostines tauras – VTC.

Pühapäeval kell 12 on kodupubliku ees mängiva Rae vastaseks Leedu U18 võistkond, Audentes läheb samal ajal üllatama Kaunase VDU-d.

Naiste Balti liigas osalevate Eesti võistkondade omavahelised tulemused lähevad ka Eesti meistrivõistluste arvestusse. Põhiturniiril kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad mängivad seejärel kahe võiduni peetavates veerandfinaalides. Finaalturniir toimub nelja naiskonna osalusel märtsi alguses.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Yamali vigastus tekitas Barcelona ja koondise treenerite vahel pingeid

