Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

Hooaja avamängus võõrsil Monaco üle viiepunktilise võidu teeninud Žalgirise hooaeg jätkus kodupubliku ees ning võõrustaja saavutas esimese veerandi lõpuks 29:20 eduseisu. Poolajapausile mindi võõrustaja 43:37 eduseisul, kuid kolmanda veerandi alguses paisus edu ka kahekohaliseks, kui Žalgiris läks juhtima 49:37.

Fenerbahce lihvis vahe seejärel viiele silmale, aga Leedu klubi vastas omakorda spurdiga ning kolmanda veerandi lõpuks juhtis Žalgiris 65:53.

Leedu korvpallikangelase Šarunas Jasikevicus juhendatav Fenerbahce näitas otsustaval veerandil aga taset, kui tegi 18:5 spurdi ning jõudis esimest korda eduni. Külalised juhtisid veel poolteist minutit enne kohtumise lõppu ja minut enne lõpusireeni oli tablool 79:79 viik, aga Arnas Butkeviciuse kaugvise viis Žalgirise juhtima ja täismaja ees mänginud Kaunase klubi vormistas otsustavatel hetkedel vinge 84:81 (29:20, 14:17, 22:16, 19:28) võidu.

Võitjate resultatiivseim oli 20 punkti visanud Nigel Williams-Goss, mängujuht Sylvain Francisco skooris 18 punkti ja sai kirja neli resultatiivset söötu ja kahekohalise punktisummani jõudis veel keskmängija Moses Wright, kes kogus 11 punkti, mitu neist võimsate pealtpanekutega. Üleplatsimees oli aga Fenerbahce tagamees Wade Baldwin, kes kogus 36 punkti.