Žalgiris võitis Euroliigas neljanda mängu järjepanu

Žalgiris haaras ohjad teisel veerandil ja hoidis tekkinud edu lõpuni. Azuolas Tubelis panustas võitjate esitusse 14 punktiga, Jonas Valanciunas 12 punkti ja 11 lauapalliga. Eugene Omoruyi tõi Besiktasile 17 punkti.

Pireuse Olympiakos kaotas pisut üllatuslikult kodus Belgradi Crvena Zvezdale 57:62 (11:19, 11:21, 19:11, 16:11). Jordan Nwora tõi võitjatele 18 punkti ja 13 lauapalli, Aleksandar Vezenkov panustas Kreeka klubi esitusse 27 punktiga.

Teine Belgradi klubi Partizan oli samuti võidukas, alistades kodus Tel Avivi Maccabi 88:67 (28:23, 22:12, 22:17, 16:15). Dubai sai võõrsil jagu Bologna Virtusest 93:75 (21:17, 27:17, 28:19, 17:22).

Kümne vooru järel juhib Euroliiga tabelit kaheksa võiduga Ateena Panathinaikos. Ühe võiduga jäävad maha Crvena Zvezda, Valencia, Istanbuli Fenerbahce, Olympiakos, Dubai ja Barcelona. Žalgiris on kuue võiduga kümnes. Tabeli alumises otsas on Milano Olimpia ja Baskonia kõigest ühe võiduga.