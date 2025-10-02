Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

Monaco viskas mängu avakorvi ja juhtis korra ka 6:4, aga siis tegi Žalgiris 6:0 vahespurdi ja rohkem enam edu käest ei antud. Esimene veerandaeg võideti 27:20, poolajapausile mindi Leedu klubi 45:35 juhtimisel. Viimase veerandi alguses hakkas vahe kahanema, Monaco jõudis nelja punkti kaugusele, kuid Žalgiris reageeris sellele 8:0 spurdiga. Vahepeal kasvatati edu juba 15 punktile, lõpuks saadi viiepunktiline võit.

Žalgirist vedasid nende uued mängijad, neist parim oli Moses Wright, kes tõi 21 punkti ja võttis kuus lauapalli. Nigel Williams-Goss lisas 14 ja Maodo Lo 11 punkti, ülejäänud uustulnukatest tõi Azuolas Tubelis üheksa ja Dustin Sleva kuus punkti. Ehk kokku viskasid viis uut mängijat Žalgirise 89 punktist 61.

Monaco resultatiivseim oli Mike James 24 punktiga, Daniel Theis tõi 17 ja Nikola Mirotic 16 punkti.

Tiitlikaitsja Fenerbahce alustas uut hooaega 96:77 võiduga Paris Basketballi üle. Villeurbanne'i Asvel kaotas avamängus kodusaalis 77:80 Valenciale.