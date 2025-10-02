Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

Veerandfinaalis sai Gauff pooleteise tunniga 6:3, 6:4 jagu sakslanna Eva Lysist (WTA 66.).

"Olen rahul sellega, kuidas mängisin. Ta on keeruline vastane ja tegi päris imelisi lööke jooksu pealt, aga andsin endast parima, et mängida agressiivselt ja näidata head tennist," ütles Gauff võidujärgses intervjuus. "Oluline oli enda mängu uskuda ja mitte muutuda eduseisus passiivseks."

Gauffile on see hooaja neljas poolfinaal, seejuures eelmised kolm tulid liivaturniiridel. Viimati jõudis ta nelja parema sekka pea viis kuud tagasi, kui võitis lõpuks Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused.

Mullu Pekingi turniiri võitnud Gauff loodab karjääri jooksul teist korda tiitlit kaitsta. Esimest korda sai ta sellega hakkama Aucklandis, kus triumfeeris aastatel 2023 ja 2024. Pekingis selgitavad tema järgmise vastase kolmandana asetatud ameeriklanna Amanda Anisimova ja kuuenda paigutusega itaallanna Jasmine Paolini.