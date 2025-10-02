X!

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Korvpalli tugevuselt neljanda eurosarja FIBA Europe Cupi ehk Euroopa karikasarja alagrupid said pärast viimaseid kvalifikatsioonimänge paika ja seega selgusid ka kõik Eesti klubide vastased.

Kvalifikatsiooni kaudu pääsesid põhiturniirile Famagusta Anorthosis (Küpros), Wloclaweki Anwil (Poola), Brasovi Corona (Rumeenia), KK Bosna BH Telecom (Bosnia ja Hertsegoviina), KK Cibona (Horvaatia), Brno Basket (Tšehhi) ja Vechta Rasta (Saksamaa), n-ö õnnelike kaotajatena said viimased kohad BC Prievidza (Slovakkia), Absheron Lions (Aserbaidžaan) ja BC Bakshimi (Kosovo).

Meistrite liiga eelringis kaotanud ja seetõttu Euroopa karikasarjas jätkav Eesti meister BC Kalev/Cramo kuulub I-alagruppi, kus nende vastasteks on Sopoti Trefl (Poola), Neftchi (Aserbaidžaan) ja õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Absheron Lions (Aserbaidžaan).

Viimati kuus aastat tagasi Euroopa karikasarjas mänginud Tartu meeskond kuulub B-alagruppi koos FC Porto (Portugal), Antwerpeni Windrose Giantsi (Belgia) ja Rostocki Seawolvesiga (Saksamaa).

Põhiturniiri mängudega tehakse algust 14. oktoobril.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

08:05

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Pärnu kaotas eurosarjas Tšehhi klubile ka kordusmängu Uuendatud

01.10

Valge Kalev/Cramo alistamisest: meie jaoks väga tähtis võit

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

01.10

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

videod

sport.err.ee uudised

12:31

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

10:26

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

09:52

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

09:28

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

08:57

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

08:05

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

00:06

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

01.10

Mölder seljatas tasavägise mängu järel viienda asetusega tšehhi

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Pärnu kaotas eurosarjas Tšehhi klubile ka kordusmängu Uuendatud

01.10

ETV spordisaade, 1. oktoober

loetumad

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

01.10

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

01.10

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo