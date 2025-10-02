Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

Korvpalli tugevuselt neljanda eurosarja FIBA Europe Cupi ehk Euroopa karikasarja alagrupid said pärast viimaseid kvalifikatsioonimänge paika ja seega selgusid ka kõik Eesti klubide vastased.

Kvalifikatsiooni kaudu pääsesid põhiturniirile Famagusta Anorthosis (Küpros), Wloclaweki Anwil (Poola), Brasovi Corona (Rumeenia), KK Bosna BH Telecom (Bosnia ja Hertsegoviina), KK Cibona (Horvaatia), Brno Basket (Tšehhi) ja Vechta Rasta (Saksamaa), n-ö õnnelike kaotajatena said viimased kohad BC Prievidza (Slovakkia), Absheron Lions (Aserbaidžaan) ja BC Bakshimi (Kosovo).

Meistrite liiga eelringis kaotanud ja seetõttu Euroopa karikasarjas jätkav Eesti meister BC Kalev/Cramo kuulub I-alagruppi, kus nende vastasteks on Sopoti Trefl (Poola), Neftchi (Aserbaidžaan) ja õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Absheron Lions (Aserbaidžaan).

Viimati kuus aastat tagasi Euroopa karikasarjas mänginud Tartu meeskond kuulub B-alagruppi koos FC Porto (Portugal), Antwerpeni Windrose Giantsi (Belgia) ja Rostocki Seawolvesiga (Saksamaa).

Põhiturniiri mängudega tehakse algust 14. oktoobril.