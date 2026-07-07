Tartu ja Kalev alustavad eurosarja põhiturniirilt, Pärnu kvalifikatsioonist

Korvpalli FIBA Euroopa karikasari avaldas nimekirja meeskondadest, kes sel hooajal võistlussarjas osalevad. Teiste seas löövad kaasa ka kolm Eesti klubi.

Valitsev Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maks & Moorits ning algavaks hooajaks uue kuue saanud Bigbank/Kalev alustavad FIBA Euroopa karikasarja otse põhiturniirilt.

Transcom Pärnu peab pääset püüdma läbi kvalifikatsiooniturniiri, kus nende võimalikeks vastasteks on Neftchi IK (Aserbaidžaan), KK Samobor (Horvaatia), KB Peja (Bosnia ja Hertsegoviina), CS Dinamo Bucuresti (Rumeenia) ja BC Prievidza (Slovakkia).

Põhiturniirile said lisaks Tartule ja Kalevile otsepääsme veel 22 meeskonda, teiste seas näiteks lõunanaabrite Valmiera, Portugali suurklubi Sporting ning KK Split, mis oma kuulsusrikka ajaloo jooksul kroonitud kolmel korral ka Euroliiga meistriks.

Eesti klubid saavad oma vastased teada 16. juulil toimuval loosimisel.