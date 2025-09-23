Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

Veerandfinaalis 93:84 Bulgaaria klubi Rilski Sportisti alistanud Kalev/Cramo lõpetas teisipäevases mängus avapoolaja kahepunktilises kaotusseisus, aga viskas siis kolmanda veerandaja keskel kuue minutiga vaid kolm punkti ja jäi 44:56 kaotusseisu.

Will Cariuse ja Akol Maweini kaugvisete järel suurendas Levice kolm minutit enne perioodi lõppu eduseisu 16-punktiliseks, siis hoidis Kalev/Cramo veerandaja lõpus vastaseid ühe punkti peal ning neljandal veerandajal kahandasid Kregor Hermeti ja Anrijs Miška korvid seitse minutit enne lõpusireeni kaotusseisu viiele punktile.

Sellele vastas Levice omakorda kolme järjestikuse kaugviskega ja vahe paisus taas 14 punktile, soomlasest mängujuht Severi Kaukiainen tõi Kalev/Cramo veel korraks kaheksa punkti kaugusele, aga lähemale enam ei jõutud.

Kaukiainen ja Hermet viskasid Eesti klubi kasuks 14 punkti, Hermet lisas sealjuures 7 lauapalli ja Kaukiainen 8 resultatiivset söötu. Suvine täiendus Tommy Rutherford lisas 12 punkti ja 7 lauapalli. Kalev/Cramo tegi mängu jooksul 19 pallikaotust vastaste 9 vastu, Slovakkia meeskond teenis Kalev/Cramo pallikaotustest 22 punkti. Levicet vedas 24 punkti, 14 lauapalli ja 6 vaheltlõiget kogunud Andre Wesson.

Levice kohtub neljapäevases finaalis kas Taani klubi Bakken Bearsi või Hollandi meeskonna Den Boschiga. Kalev/Cramo jaoks jätkub eurohooaeg tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Europe Cup ehk FIBA Euroopa karikasari.