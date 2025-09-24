Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

Eesti meister alistas Meistrite liiga esimeses eelringis Bulgaaria klubi Rilski Sportisti 93:84, kuid teisipäeval jäädi teises matšis 69:81 alla Slovakkia meistrile Levicele.

"Kvalifikatsiooniturniir on iseenesest 24 võistkonna turniir, kes on siis kolme gruppi jaotatud ja igast grupist pääseb edasi üks võistkond. Ehk siis kaheksasest grupist tuleb võitjana väljuda. See on üsna nõudlik formaat. Sel aastal ei olnud meil ranking'u alusel võimalik nii-öelda poolfinaalist alustada, kuna mõned võistkonnad said wildcard'iga peale. Seekord tuli kõik kolm mängu kõikidel võistkondadel läbi mängida ja kui kõik on ühes mängus kinni, siis on alati selline pingemoment ülisuur ja üllatusmomente kindlasti on," selgitas Reinbok.

"Meie gruppi nimetatakse Champions Path'iks ehk siis sellesse gruppi oli kokku pandud väiksemate riikide tšempionid. Sellest grupist edasi minna on nende kaheksa jaoks realistlikum kui näiteks sattuda gruppi, kus on suurte riikide ranking'u alusel sinna turniirile tulnud võistkonnad."

Kalevi konkurentideks olid Slovakkia, Küprose, Bulgaaria, Taani, Gruusia, Hollandi ja Kosovo meistrid ning Reinboki hinnangul olid kõik taseme poolest Kaleviga võrdväärsed. "Tase on iseenesest soliidne. Kõik need võistkonnad, kes ikkagi Meistrite liigasse tahavad saada aduvad, et see liiga on ikkagi väga tugeva kvaliteediga liiga ja selle jaoks koostatakse võistkondi suhteliselt tummiselt. Et vastavalt siis kohaliku liiga nii-öelda reeglitele, nende väikeliigade võistkondades on pool või isegi rohkem võistkonnast kokku pandud välismaalastest, et tase oleks olemas."

Kas see üldistus on korrektne, et esimene mäng tuli Kalevil paremini välja või tuleb teistpidi otsida vastust sealt, et teise mängu vastane oli tugevam kui avaringis? "Ma nõustuks selle esimese väitega. Meil see teine mäng ei õnnestunud kõige paremini. Rilski ja Levice on tasemelt suhteliselt sarnased, stiilid on kindlasti erinevad, aga mõlemas olid kvaliteetsed leegionärid olemas ja kohalikud koondislased nende kõrval."

"Meie jaoks oli selles Levice mängus kindlasti kõikumisi teisel ja kolmandal veerandajal, kui vastane muutis oma koosseisu, läks lühemaks ja leidis momendi, kus proovida meid rünnata. Me ei suutnud piisavalt kiiresti seda auku lappida ja omakorda võib-olla meie rünnak muutus siis pinge ja närvilisuse tõttu liiga individuaalseks. Igal juhul on meie edu võti alati olnud see, et kui teeme viisaka, võistkondliku soorituse, siis me suudame ka endast tugevamaid hammustada. Kui see võistkondlik osa hakkab ära kaduma, siis peab lootma, et sellel päeval on mõnel mehel hea päev, aga kahjuks meil keegi peale Severi [Kaukiaineni] ennast ei ületanud," lisas Reinbok.

Pärast VTB Ühisliigast lahkumist on Kalevil olnud igal aastal eesmärk jõuda Meistrite liigas põhiturniirile. "Meistrite liigal on meie jaoks oluline osa ka klubi ülesehitamise puhul. Et me saaksime sinna liigasse lõpuks peale, tänu sellele saaksime klubina sammu edasi teha nii võistlusväljundi poole pealt kui klubi muu arengu poole pealt. Seda on alati rõhutatud, aga kui näiteks FIBA Europe Cupi silmas pidada, siis see on läinud viimaste aastatega väga palju tugevamaks ja seal on väga palju tugevaid võistkondi ka sel aastal. Kui me oleks saanud Meistrite liigas peale, siis minu isiklik arvamus on see, et meie alagrupp seal oleks võib-olla olnud tasemel nii-öelda söödavam kui Europe Cupis. Nii et tase on ka Europe Cupis olemas ja mängijatel on kindlasti ootus mängida rahvusvahelisi mänge. Ma arvan, et selles mingit murekohta küll ei ole."

Kalevi jaoks jätkub eurohooaeg tugevuselt neljandas eurosarjas FIBA Europe Cup ehk FIBA Euroopa karikasari, kus minnakse I-alagrupis kokku Sopoti Trefli (Poola), Neftchi (Aserbaidžaan) ja ühe eelringist alustanud meeskonnaga.