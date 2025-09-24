X!

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

Korvpall
Pärnu Transcom.
Pärnu Transcom. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Pärnu Transcom kaotas FIBA Euroopa karikasarja kvalifikatsioonis avamängu Brno Basketile 75:83.

Pärnu jaoks algas kohtumine kohutavalt, kui avaveerandil visati vaid kaheksa punkti ja poolajaks oldi maas 17 punktiga (24:41). Teisel poolajal mängis Pärnu suure vahe tagasi, ent kuuest punktist lähemale ei jõutud ning lõpuks tuli vastu võtta kaheksapunktiline kaotus.

Pärnu parimana viskas 22 punkti rootslane Daniel Johansson. Võitjate edukaim oli Anthony Williams 24 punktiga.

Janari Jõesaare tööandja KK Bosna Royal alistas belglaste Mecheleni koguni 82:57 (26:19, 18:13, 15:12, 23:13). Eesti koondislane koosseisu ei kuulunud.

Mõlemas paaris toimuvad korduskohtumised 1. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

