Pärnu kaotas eurosarjas Tšehhi klubile ka kordusmängu

Korvpall
Foto: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Korvpalliklubi Pärnu Transcom pidi FIBA Euroopa karikasarja kvalifikatsiooni kordusmängus tunnistama Tšehhi meeskonna Brno 81:69 paremust ning jäi kahe mängu kokkuvõttes vastastele alla 20 punktiga.

Eelmisel nädalal Brnole 75:83 kaotanud Pärnu läks kolmapäeval vaheajale ühepunktilises kaotusseisus, aga kaotas siis kolmanda veerandaja 13:23. Otsustava perioodi alguses tegid pärnakad 10:0 vahespurdi ja jõudsid viigini, aga Tšehhi klubi lõpetas mängu omakorda 12:2 vahespurdiga.

Kodumeeskonda vedas kaheksast kaugviskest viis tabanud ja 21 punkti kogunud Gregor Ilves, Daniel Johansson lisas 12, Hendrik Eelmäe 11 ja Devin Harris 10 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Brno kasuks 26 punkti visanud ameeriklane Anthony Williams.

Teoreetiliselt on Pärnul võimalik FIBA Euroopa karikasarja põhiturniirile pääseda veel ka nn õnneliku kaotajana. "Kahju küll, andsime neile nii palju kordusvisked, nad said sealt palju punkte ja nii ongi raske võita," kommenteeris Pärnu tagamängija Hendrik Eelmäe. "Meil on üsna uus sats, palju uusi mängijaid. Kindlasti ongi rünnak praegu meie kirstunael - peame seal kannatlikumad olema," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

