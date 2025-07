Eesti korvpalliklubid said teada Europe Cupi vastased

Viimati kuus aastat tagasi Europe Cupil osalenud Tartu Ülikool Maks & Moorits pääses otse põhiturniirile ning läheb B-alagrupis vastamisi Porto (Portugal), Antwerpi Windrose Giantsi (Belgia) ja Rostocki Seawolvesiga (Saksamaa).

Kalev/Cramo mängib Europe Cupi põhiturniiril, kui ei suuda Meistrite liigas põhiturniirile pääseda. Sel juhul kohtutakse I-alagrupis Bursaspori (Türgi), Sopoti Trefli (Poola) ning Neftchiga (Aserbaidžaan).

Meistrite liiga eelturniiril minnakse esimesena vastamisi Bulgaaria meistri Rilski Sportistiga ning selle paari võitja kohtub poolfinaalis Slovakkia meistri Levice Patrioti ja Küprose klubi Petrolina AEK vahelise paari võitjaga.

Pärnu Transcom alustab teekonda eelringist, kus madistab Brno Basketiga (Tšehhi). Pärnu võõrustab Tšehhi klubi 24. septembril ning korduskohtumine toimub 1. oktoobril. Selle paari võitja saab koha E-alagrupis, kuhu loositi Bilbao (Hispaania), Peristeri BC (Kreeka) ja BC Kutaisi 2010 (Gruusia).

