Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

Kolmapäeval toimus Kalevi Jahtklubi uues klubiruumis Delfi Rally Estonia pressikonverents, kus esitleti 2025. aasta majandusmõju uuringu tulemusi ning jagati uudiseid järgmise aasta ralli kohta.

Tänavune Rally Estonia tõi korraldajate sõnul raja äärde 54 549 unikaalset külastajat, sealhulgas ka 3434 korraldusega seotud inimest. Tänavu oli pealtvaatajate seas väliskülastajaid ühtekokku viiekümne ühest erinevast riigist, moodustades kokku 27,3% pealtvaatajatest. Külastatavuse arvu suhtes olid kõige suuremad välisriigid raja ääres esindatud vastavalt Läti, Soome, Leedu ja Poola. 

Levellab poolt läbiviidud majandusmõju uuringust selgus, et kui Eesti riigi investeering sündmuse toimumiseks 2025. aastal oli 2 000 000 eurot, siis välisturistide külastatavuse pealt Eesti riigile laekunud maksutulu oli 3 037 380 eurot ning kogu ettevõtlussektorile lisanduv käive 32 338 027 eurot. Uuringust selgus ka veel, et kui Eesti siseturist viibis sündmuse toimumispiirkonnas 2,8 päeva, siis väliskülalised veetsid Eestis keskmiselt 3,58 päeva ning kulutasid päevas keskmiselt 251 eurot ning Eesti siseturist 121,45 eurot.

''Kultuuriministeerium toetas Rally Estoniat tänavu kahe miljoni euroga ning nagu analüüs ja numbrid näitasid, siis lisaks oma mastaapsusele ja välisturistide ning meedia suurejoonelisele kaasamisele olid ka majandusliku mõju näitajad vägagi positiivsed," kommenteeris kultuuriministeeriumi spordiosakonna asekantsler Raido Mitt.

"Kindlasti on Rally Estonial väga suur roll ka selles, et järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistel otsustati ühte kultuuriministeeriumi spordiürituste meetmesse anda lisanduvaks toeks juurde 2 miljonit eurot. Kõik need rahvusvaheliste spordiürituste meetmed toetavad ja täiendavad üksteist ning kuigi Rally Estonia ei kuulu otseselt majandusmõju meetmesse, vaid just suurürituste meetmesse, siis kindlasti annab selliste suursündmuste korraldamine riigile ja valitsusele väga selge indikaatori, et neid üritusi on jätkuvalt vaja toetada ning toetusmeetmete mahtu tõsta," lisas Mitt.

Kolmapäevasel pressikonverentsil allkirjastasid Rally Estonia direktor Urmo Aava, ning Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, lepingu kinnitamaks, et Delfi jätkab ka 2026. aastal suursündmuse nimisponsorina.

Rally Estonia 2026 sõidetakse 16.-19. juulil Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Nõo, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Rally Estoniat võõrustab jällekord Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum, kus lisaks võistluskeskusele saab olema ka hooldusala, EXPO, Tartu valla kiiruskatse ja palju muud põnevat. Stardipoodium ning suurejooneline avatseremoonia asub oma traditsioonilises paigas Tartu Raekoja platsil ning finišipoodium ja rallinädalavahetus leiab aset punktikatse lõpus, Kääriku Spordikeskuse aladel. 

Nii korraldajad kui WRC promootori esindaja Simon Larkin kinnitasid, et 2026. aastal stardib Rally Estonial lisaks Ott Tänakule ja Martin Järveojale veel ka teine eesti ekipaaž Rally1 autoga, andes publikule võimaluse elada kaasa kahele kodusele võistluspaarile autoralli absoluutse tippklassi konkurentsis.

"Veel ei ole täpselt teada, kes selle võimaluse endale saab kuid õnneks on meil võimalik valida vähemalt kolme väga tugeva kandidaadi vahel – Romet Jürgenson, Robert Virves ja Georg Linnamäe. Lõplik otsus sõltub kindlasti sõitjate tänavuse hooaja lõpptulemusest ning ka sellest, et mida keegi järgmiseks hooajaks planeerib. Igatahes on see väga eriline ja pidulik moment, kui väikse Eesti riigi kodusel MM-etapil stardib mitte ainult üks, vaid lausa kaks eestlasest rallisõitjat Rally1 masina roolis ning usun, et see toob kõikidele rallifännidele suurt elevust," sõnas Hõbe.

Toimetaja: Anders Nõmm

