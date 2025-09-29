Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

Eesti meeskond saavutas quadide seas, 15 koondise seas kolmanda koha, esikoha pälvis kodupubliku ees võistelnud Hollandi koondis. 2016. aastal koondise poolt näidatud parimat tulemust kordasid Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna.

Kopsakamad punktid tõi kogenud Saar, kes sai soonelisel rajal oma sõitudes teise ja kolmanda koha. "Minu stardid õnnestusid väga hästi ja see tegi sõidud natukene lihtsamaks, sain ees minema," ütles ta. "Tahaks öelda, et puhta prilliga sõidud, aga tegelikult oli asi puhtast prillist kaugel. Silmad olid mulda täis juba esimesest ringist."

Lisaks Saarele näitas head stabiilsust 18-aastane Rillo, kes lõpetas sõidud kolmanda ja kuuenda kohaga. "Tuleb pea hoida õiges kohas. Lõppeesmärk on ikkagi tiimi sooritus. Mina ei hakka ennast lolliks sõitma, et minu apsaka pärast tiimi tulemus langeks," ütles noor motosportlane.

Eesti külgvankrite meeskond sai kümne koondise seas viienda koha. Punkte tõid Markus Normak ja Tomass Dukulis, Kevin ja Kenny Vahter ning Ülar Karing ja Sten Niitsoo. "Me tegime enda maksimumi ära, keegi meilt seda ei oodanud. Maaliti meile raske liivarada ette, et siia pole mõtet tulla. Tõestasime, et kui on kõva tahtejõud, siis saab iga raja peal sõita. Lihtsalt vaja sõita, tahta ja lõpetada. Meie jäime rahule," ütles Karing.

Ka külgvankrite arvestuse võitis rahvuste krossi Holland.