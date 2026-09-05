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Kullas sai kodusel võistlusel vigastada, Leok tegi tugeva debüüdi

Motosport
Harri Kullas kukkus Eesti meistrivõistluste etapil valusalt
Harri Kullas kukkus Eesti meistrivõistluste etapil valusalt Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Esmakordselt sel hooajal kodustel meistrivõistlustel starti tulnud Harri Kullas kukkus Langes motokeskuses toimunud võistlusel ning sai vigastada. Tema osalus oktoobris toimuval Rahvuste krossil on nüüd küsimärgi all.

Kullas võitis MX Open klassis küll stardi, aga eksis esimeses sõidus suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Korraldajate sõnul vajas tema puus paika tõmbamist. Kullas valiti taaskord oktoobri alguses Prantsusmaal Ernees toimuvaks Rahvuste krossiks Eesti koondisse, kuid vigastus vähem kui kuu aega enne suurvõistlust ei tõota head.

MX Open klassis võitis mõlemad sõidud Markuss Kokinš (GasGas), kes läks Langelt ära ka klassi punase liidriplaadiga. Teine Eesti koondislane, Sebastian Loek võitis oma debüüdis hommikuse kvalifikatsioon ning saavutas etapi kokkuvõttes teise koha. Kolmanda koha saavutas Erki Kahro.

MX2 klassis võidutses samuti lätlane, mõlemad sõidud võitis Jekabs Kubulins. Teise koha saavutas kaasmaalane Tomass Šaicans, kolmanda koha sai Richard Paat. "Hoog oli hea, aga tegin ka vigu. Viimases sõidus tuli natuke suurem viga ja kukkusin. Kõik raske töö oli kasutu," ütles Paat. "Esimesed ringid olid segased. 450 vennad on kiired, panevad risti-rästi mööda ja sina pead seal vahel kuidagi hakkama saama."

MX125 klassis oli taas võitmatu Lucas Leok, kes võitis mõlemad sõidud ja ka etapi. Teise ja kolmanda koha saanud Marten Raud ja Aston Allas kogusid võrdselt punkte, kuid teise sõidu teise koha tõttu kuulus etapi teine koht Rauale. "Stardid head, sõita hea, tsikkel hea – hea nädalavahetus. Täna oli kõige ideaalsem rada. Pärast vihma lükkasid Lange mehed muda kõrvale ja freesisid raja läbi. Hea pehme, mulle räigelt meeldis," kiitis Leok Lange rajameistreid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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