X!

Eesti quadimehed lähevad rahvuste krossile paikaloksunud koosseisus

Motosport
Kevin Saar Rahvuste krossil
Kevin Saar Rahvuste krossil Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Eestit esindavad septembri lõpus Prantsusmaal Dardon-Guegnonis toimuval quadracer'ite rahvuste krossil Kevin Saar, Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna.

Täpselt samas koosseisus võidelnud Eesti quadikoondis sai mullusel rahvuste krossil kolmanda koha. Seejuures on Saare näol tegemist värske maailmameistriga, ka Rillo võitis mitu MM-sõitu ja Sõna tuli hiljuti Leedu etapil kokkuvõttes kuuendaks, vahendab Msport.ee.

"Rahvustekrossile olen alati valmis minema, kui seda võimalust pakutakse ja Eesti värve kannan väga suure uhkusega!" lausus Saar. "Rada on tuttav, sest 2016. aastal osalesin seal oma esimesel rahvuste krossil ning siis tulime poodiumile. Meie koondis on ka sel korral tugev ja oleme suutelised üheskoos võitlema kõige kõrgemate kohtade eest."

Rillo tõi välja, et sama koosseis on Eestit esindanud juba kolm korda. "Alustades kuuenda kohaga ja lõpetades eelmine aasta kolmanda kohaga on tugev samm üles ning see hooaeg on näidanud, et ka eelmisest hooajast on kiirused meil veelgi paranenud," on ta lootusrikas.

"On tõesti suur au taaskord Eestit esindada, sest olgugi, et oleme väga väike riik, on alati rahvustekrossil toetus ja kaasaelamine meil kõige võimsam, ehk hiigelsuur kummardus teile kõigile, kes te olete ja jätkate olemist väga märkimisväärne osa sellel teekonnal. Eelmine aasta saime juba edu maitset tunda ja poodiumist vähemaga me kindlasti ei lepi!"

Quadide ja külgvankrite rahvuste kross toimub Prantsusmaal 26.-27. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

12:52

Tõugjas lõpetas mängupausi, aga Halmstad kaotas taas

12:27

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

11:43

Vabaduse väljakul saab näha kõrgetasemelist rannavõrkpalli

11:22

KUULA | "Võimla" võttis kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

10:50

Sulgpalli MM algas üllatustulemusega

10:18

Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

09:05

Infantinot kritiseerinud FIFA tippjuht lahkus ametist

08:42

Paide Linnameeskonnaga liitus Colombia ääreründaja

08:06

Eesti quadimehed lähevad rahvuste krossile paikaloksunud koosseisus

17.08

Siim-Sander Vene karjäär jätkub Itaalia kõrgliigas

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

01.07

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.08

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile

17.08

Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

17.08

Brasiilias sai uue reegli esimeseks ohvriks väljakult lahkuma pidanud Neymar

16.08

Kergejõustiku EM-i läbiviimist segas turvaintsident

17.08

Ronaldo: see jääb ilmselt mu viimaseks hooajaks

17.08

Siim-Sander Vene karjäär jätkub Itaalia kõrgliigas

17.08

Lauri Markkanen on tulemas MM-valikmänguks Tallinna

16.08

Aivo Normak: võib-olla suurim positiivne üllatus oli Karmen Bruus

17.08

Peaaegu uppunud Itaalia kõrgliiga jalgpallur viibib koomas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo