Eesti quadimehed lähevad rahvuste krossile paikaloksunud koosseisus

Täpselt samas koosseisus võidelnud Eesti quadikoondis sai mullusel rahvuste krossil kolmanda koha. Seejuures on Saare näol tegemist värske maailmameistriga, ka Rillo võitis mitu MM-sõitu ja Sõna tuli hiljuti Leedu etapil kokkuvõttes kuuendaks, vahendab Msport.ee.

"Rahvustekrossile olen alati valmis minema, kui seda võimalust pakutakse ja Eesti värve kannan väga suure uhkusega!" lausus Saar. "Rada on tuttav, sest 2016. aastal osalesin seal oma esimesel rahvuste krossil ning siis tulime poodiumile. Meie koondis on ka sel korral tugev ja oleme suutelised üheskoos võitlema kõige kõrgemate kohtade eest."

Rillo tõi välja, et sama koosseis on Eestit esindanud juba kolm korda. "Alustades kuuenda kohaga ja lõpetades eelmine aasta kolmanda kohaga on tugev samm üles ning see hooaeg on näidanud, et ka eelmisest hooajast on kiirused meil veelgi paranenud," on ta lootusrikas.

"On tõesti suur au taaskord Eestit esindada, sest olgugi, et oleme väga väike riik, on alati rahvustekrossil toetus ja kaasaelamine meil kõige võimsam, ehk hiigelsuur kummardus teile kõigile, kes te olete ja jätkate olemist väga märkimisväärne osa sellel teekonnal. Eelmine aasta saime juba edu maitset tunda ja poodiumist vähemaga me kindlasti ei lepi!"

Quadide ja külgvankrite rahvuste kross toimub Prantsusmaal 26.-27. septembril.