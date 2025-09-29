GALERII | Eesti tuli quadide Rahvuste krossil medalile

Esimeses võistlussõidus olid rajal Rillo ja Sõna. Rillo tõusis sõidu alguses kolmandaks ning püsis kogu ülejäänud sõidu samal positsioonil. Sõna tuli finišisse 15. kohal.

Teises sõidus tulid rajale Saar ja Sõna. Saare start õnnestus ning ta võitles kohe sõidu algusest peale pjedestaalikoha nimel. Sõidu lõpupoole hakkas Saar energiavarusid säästma ning jäi kolmandat kohta hoidma. Sõna sai selles sõidus 18. koha.

Kolmandas sõidus õnnestus Saarel ja Rillol suurepärane võistlus teha ning nad teenisid vastavalt teise ja kaheksanda koha.

Kolme sõiduga 31 punkti kogunud Eesti pääses esimest korda quadide Rahvuste krossil pjedestaalile, saavutades kokkuvõttes kolmanda koha. Võitjaks tuli kodupubliku rõõmuks Holland ja teise koha sai USA.

Samal krossirajal toimunud külgvankrite Rahvustel krossil jäi võit samuti koju, kui esikoha teenis Holland, teiseks tuli Suurbritannia ja kolmas oli Prantsusmaa.

Eesti meeskond koosseisus Markus Normak/Tomass Dukulis, Ülar Karing/Sten Niitsoo ja Kevin Vahter/Kenny Vahter saavutas viienda koha. Pronksisest autasust jäi puudu vaid viis punkti. Parima etteaste tegid Normak/Dukulis, kes pälvisid teises sõidus kuuenda koha.

Motokrossi Rahvuste kross toimub tänavu 3.-5. oktoobrini USA-s Indiana osariigis ning Eestist lähevad võistlema Harri Kullas, Jörgen-Matthias Talviku ja Joosep Pärn.