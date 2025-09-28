X!

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

Jalgrattasport
MM-i meeste grupisõidu esikolmik
MM-i meeste grupisõidu esikolmik Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Maanteeratturite maailmameistrivõistlused lõppesid Rwandas pühapäeval meeste 267-kilomeetrise grupisõiduga, kus oma tiitlit kaitses Sloveenia sporditäht Tadej Pogacar. Ainsa eestlasena stardis olnud Rein Taaramäe finišisse ei jõudnud.

MM-i meeste grupisõit oli sel aastal erakordselt karm: Kigali asub merepinnast pea 2000 meetri kõrgusel ning 16 ringi jooksul koguti tõusumeetreid üle 6000, mistõttu hindasid mitmed eksperdid tänavust trassi ajaloo raskeimaks. See kajastus ka tulemustes: ringiga kaotanud ratturid, teiste seas Rein Taaramäe, astusid kõrvale ning finišisse jõudis vaid 30 meest.

Eelmisel pühapäeval mullust temposõidu tiitlit kaitsnud Remco Evenepoel lootis esimese ratturina võita samal MM-il ka grupisõidu, aga ei suutnud esmalt Cote de Kigali tõusul Pogacarile vastata ning vahetas hiljem kaks korda ratast, teine intsident maksis Belgia tähele sealjuures ligi minuti.

Koondisekaaslaselt Quinten Hermansilt abi saanud Evenepoelil õnnestus jälitajate grupiga liituda ning ta jõudis koos iirlase Ben Healy ja taanlase Mattias Skjelmosega Pogacarist lõpuks pooleteise minuti kaugusele, aga 66 kilomeetrit enne finišit mehhiklase Isaac del Toro kannult raputanud ning soolosõiduga tiitlit kaitsnud Pogacari tal siiski püüda ei õnnestunud.

Evenepoel läks kahelt konkurendilt eest 20 km enne lõppu ja tagas hõbemedali (+1.32), Healy ründas viis kilomeetrit enne finišit ja tõi Iirimaale 36-aastase pausi järel taas MM-medali (+2.16). Skjelmose järel ületas viiendana finišijoone Toms Skujinš. Lätlane on nüüd MM-il esikümnesse mahtunud kolm aastat järjest: 2023. aastal Glasgows oli ta kaheksas, mullu Zürichis lausa neljas.

Esikümnesse mahtusid veel itaallane Giulio Ciccone, del Toro, hispaanlane Juan Ayuso, portugallane Afonso Eulalio ning britt Tom Pidcock. Prantsusmaa tulevikutäht Paul Seixas teenis oma MM-debüüdil kõrge 13. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

