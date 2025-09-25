Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

Kigalis toimunud kihutamise võitis prantslane Celia Gery (3:24.26), kes edestas kahe sekundiga slovakitar Viktoria Chladonovat. Kolm ratturit lõpetas võistluse tosin sekundit pärast võitjat, neist oli kiireim ja sai pronksi hispaanlanna Paula Blasi.

Ebras kaotas võitjale minuti ja 33 sekundiga. Teine starti läinud eestlanna Laura Lizette Sander kuulus rohkete katkestajate rivisse.

"Esimesel ringil läks kohe rehv, aga tunne oli hea ja endale oli ka natuke üllatus, et nii hästi sõitsin," rääkis Ebras võistluse järel. "Tegin mõned vead, mis tegemata oleks võinud jääda, et tulemus parem oleks olnud."

Kuni 23-aastaste naiste sõidud said seega Rwandas läbi. Temposõidus oli parim britt Zoe Backstedt, kusjuures Chladonova teenis hõbemedali ka seal ja Ebras oli samuti 15.

Reedel on Kigalis kavas meesjuunioride ja kuni 23-aastaste vanuseklassi grupisõidud.