X!

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

Jalgrattasport
Lorenzo Finn
Lorenzo Finn Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Rwandas Kigalis jätkuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel võitis kuni 23-aastaste noormeeste seas grupisõidu 18-aastane itaallane Lorenzo Finn.

Mullu Zürichis U-18 vanuseklassi grupisõidu maailmameistriks kroonitud Finn oli reedel Kigalis stardijoonel noorim mees, aga kuulus sellele vaatamata soosikute sekka: esimest korda kümne aasta jooksul lubas UCI U-23 vanuseklassis starti vaid amatöörratturid.

Teisisõnu ei võinud MM-il U-23 vanuseklassis sõita need noored, kes kuuluvad juba World Touri tasemel sõitva meeskonna koosseisu ning seetõttu ei osalenud Rwandas näiteks selle vanuseklassi tipud Giulio Pellizzari ja Romain Gregoire; teised alla 23-aastased tippsõitjad, nagu Isaac del Toro ja Paul Seixas, võistlevad MM-il juba eliitklassis.

Nii oligi noormeeste grupisõidus soosikute ring üsna väike. Peafavoriidina alustas sõitu ilmselt Belgia tulevikutäht Jarno Widar, tuntumatest nimedest olid lisaks Finnile stardis hispaanlane Hector Alvarez ning tänavu noorte Giro d'Italia võitnud sloveen Jakob Omrzel.

Karmil trassil sai peagrupile otsustavaks Alvareze rünnak 60 kilomeetrit enne finišit. Hispaanlasega suutsid kaasa minna viis ratturit, teiste seas ka Finn, aga mitte Widar ega Omrzel. 30 km enne finišit läksid Finn ja šveitslane Jan Huber teistelt eest, noor itaallane suutis aga kauem kannatada ning tuli teist aastat järjest maailmameistriks. Hõbeda teenis Huber (+0.31) ning pronksi Alvarezt lõpuks 25 sekundiga edestanud austerlane Marco Schrettl (+1.13).

"Täpselt aasta on möödas mu MM-tiitlist ja see kordus nüüd siin, see on ebareaalne," kommenteeris Red Bull-Bora-Hansgrohe noortetiimis sõitev Finn võidu järel. "Viimasel 500 meetril hakkasid mu kõrvad valutama, sest siin oli nii palju inimesi kaasa elamas. Kigali inimesed on fantastilised, on olnud imeline nädal. Muidugi ka tulemuse pärast, aga mäletan siin oldud aega elu lõpuni, sest see oli imeline kogemus," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

17:56

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale Uuendatud

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

24.09

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

24.09

Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

23.09

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

22.09

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

22.09

Küüt sai Huangshani velotuuri finaaletapil neljanda koha

22.09

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

21.09

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

21.09

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

Uue distantsiga Tartu Rattamaratoni võitsid Gudiškis ja Leinonen

16.09

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

16.09

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

14.09

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

14.09

Ebras pälvis Prantsusmaal koha 20 parema seas

14.09

Valgehobusemäe rattamaratoni võitsid Vaidem ja Mõttus

sport.err.ee uudised

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

19:14

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

18:14

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

17:56

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

17:08

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

16:17

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

13:19

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

12:44

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

12:06

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

11:29

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

10:57

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo