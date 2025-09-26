Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

Mullu Zürichis U-18 vanuseklassi grupisõidu maailmameistriks kroonitud Finn oli reedel Kigalis stardijoonel noorim mees, aga kuulus sellele vaatamata soosikute sekka: esimest korda kümne aasta jooksul lubas UCI U-23 vanuseklassis starti vaid amatöörratturid.

Teisisõnu ei võinud MM-il U-23 vanuseklassis sõita need noored, kes kuuluvad juba World Touri tasemel sõitva meeskonna koosseisu ning seetõttu ei osalenud Rwandas näiteks selle vanuseklassi tipud Giulio Pellizzari ja Romain Gregoire; teised alla 23-aastased tippsõitjad, nagu Isaac del Toro ja Paul Seixas, võistlevad MM-il juba eliitklassis.

Nii oligi noormeeste grupisõidus soosikute ring üsna väike. Peafavoriidina alustas sõitu ilmselt Belgia tulevikutäht Jarno Widar, tuntumatest nimedest olid lisaks Finnile stardis hispaanlane Hector Alvarez ning tänavu noorte Giro d'Italia võitnud sloveen Jakob Omrzel.

Karmil trassil sai peagrupile otsustavaks Alvareze rünnak 60 kilomeetrit enne finišit. Hispaanlasega suutsid kaasa minna viis ratturit, teiste seas ka Finn, aga mitte Widar ega Omrzel. 30 km enne finišit läksid Finn ja šveitslane Jan Huber teistelt eest, noor itaallane suutis aga kauem kannatada ning tuli teist aastat järjest maailmameistriks. Hõbeda teenis Huber (+0.31) ning pronksi Alvarezt lõpuks 25 sekundiga edestanud austerlane Marco Schrettl (+1.13).

"Täpselt aasta on möödas mu MM-tiitlist ja see kordus nüüd siin, see on ebareaalne," kommenteeris Red Bull-Bora-Hansgrohe noortetiimis sõitev Finn võidu järel. "Viimasel 500 meetril hakkasid mu kõrvad valutama, sest siin oli nii palju inimesi kaasa elamas. Kigali inimesed on fantastilised, on olnud imeline nädal. Muidugi ka tulemuse pärast, aga mäletan siin oldud aega elu lõpuni, sest see oli imeline kogemus," lisas ta.