Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

Maailmameistrivõistluste avapäeval saavutas esmakordselt juba 2008. aastal MM-il osalenud Taaramäe temposõidus 21. koha, kui kaotas Remco Evenepoelile 40-kilomeetrisel ja 758 tõusumeetriga rajal veidi vähem kui viis ja pool minutit (keskmine kiirus 44,1 km/h).

Pühapäeval lõppes MM äärmiselt keerulise meeste grupisõiduga, kus merepinnast ligi 2000 meetri kõrgusel koguti 267-kilomeetrisel trassil ligi 6000 tõusumeetrit. 165 stardinimekirjas olnud ratturist jõudis finišisse 30, katkestajate seas oli paraku ka Taaramäe.

"Lühike, aga raske päev," ütles Taaramäe võistluse järel EJL-ile. "Ei olnud minu päev. Jalad olid happes ja enesetunne ei olnud nii hea, kui oleks võinud olla. Sõitsin 140 km. Kukkumistest sain mööda. Esimestel ringidel oli gaas korralikult peale. Päris suured tiimid tahtsid eest ära saada ja see neil osati ka õnnestus."